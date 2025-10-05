



5. Oktober 2025

Aufruf: Teilnahme am Erntedankfestumzug in Fürth

Unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs“ pflegen die Siebenbürger Sachsen des Kreisverbandes Nürnberg eine alte Tradition. Anlässlich der Fürther Michaeliskirchweih findet am Sonntag, den 12. Oktober, der „Fränkische Erntedankfestzug“ statt, an dem die Siebenbürger Sachsen des Kreisverbandes Nürnberg und Freunde bereits seit über 45 Jahren teilnehmen.

Der Bayerische Rundfunk überträgt alljährlich den Festzug. Weitere Details folgen nach Anmeldung. Alle Trachtenträger der Siebenbürger Sachsen von nah und fern sind herzlich eingeladen, ehrenamtlich mitzumachen. Ein gemütliches Ausklingen bei Gebäck und Getränken nach Ende des Umzuges ist selbstverständlich. Anmeldungen nimmt Gerlinde Zakel, Kulturreferat des Kreisverbandes Nürnberg, entgegen. Per Mail: ggzakel[ät]online.de oder Mobil: (0177) 7473591 ab 18.00 Uhr.

