1 • Bir.Kle. schrieb am 04.06.2023, 15:55 Uhr (um 16:13 Uhr geändert): Es ehrt uns Siebenbürger Sachsen und erfüllt uns mit Freude, wenn wir von Nicht-Siebenbürgern mit Lob und Anerkennung bedacht werden.

Was aber Herr Söder anlässlich des diesjährigen Heimattages salbadert hat, ist eindeutig "des Guten zu viel". Damit mich niemand falsch versteht: Ich bin der Auffassung, dass seine in der Ansprache dargelegten Ansichten und Ausführungen der Wahrheit und Wirklichkeit entsprechen. Die Komplimente, die er den Siebenburger Sachsen zuteil werden lässt, sind daher berechtigt - jedoch nicht die Art und Weise, wie die Ansprache rhetorisch angelegt ist.

Herrn Söders Ausführungen sind an vielen Stellen derart schleimig und geschwätzig, dass das einfach nur ekelhaft und peinlich ist. Es wimmelt von inhaltlichen Wiederholungen, die sprachlich jedes Mal anders verpackt sind. Mitunter ist sogar die Verpackung identisch.



Wiederholungen (es gibt sie in etlichen Formen) sind rhetorische Stilfiguren, die insbesondere in Reden eine wichtige Funktion ausüben und entsprechend häufig eingesetzt werden. Man sollte aber den Bogen nicht überspannen und sie nur dann anwenden, wenn sie sinnvoll und angemessen sind. Wenn die Ansprache wie eine springende Schallplatte anmutet, hat der Redenschreiber die richtige Verwendung dieses Stilmittels offensichtlich nicht verstanden.

Die Inhalte, die Markus Söder in seiner Rede wiedergegeben hat, hätte man allesamt auch in einem Manuskript unterbringen können, das nur etwa halb so lang ist.



Mit dieser Rede hat Markus Söder zweierlei beabsichtigt:



Erstens:

Die Würdigung der Siebenbürger Sachsen: Ich gebe offen zu, dass ich Herrn Söder für nicht vertrauenswürdig befinde - und dennoch glaube ich, dass ihm tatsächlich etwas an den Siebenbürger Sachsen liegt. Seine Sympathie für die Siebenbürger Sachsen manifestiert sich insbesondere durch seine langjährige Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen.



Zweitens:

Denjenigen, die in Bayern leben, dürfte bekannt sein, dass am 8. Oktober dieses Jahres die Landtagswahl ansteht. Folglich war Söders Auftritt in Dinkelsbühl gewissermaßen vorgezogener Wahlkampf: Mit seiner Ansprache wollte er die Stimmen der Siebenbürger Sachsen für sich und seine miefige Altherrenpartei gewinnen. Das erklärt auch sein schleimtriefendes Geschwafel.

Für mich persönlich ist das irrelevant, zumal ich nicht in Bayern beheimatet bin. Würde ich aber in Bayern leben, könnte ich mit Gewissheit sagen: "Bei mir hat Söders Lobhudelei nicht gezündet. Mich kann man so nicht ködern!" Davon abgesehen würden Söder und seine Partei generell niemals meine Stimme bekommen!



In der Überschrift zu diesem Artikel wird das schöne Wort "Liebeserklärung" verwendet. Eine Liebeserklärung kann auch kontraproduktiv sein und völlig nach hinten losgehen, wenn man davon überrumpelt wird!

2 • Bir.Kle. schrieb am 05.06.2023, 02:01 Uhr (um 02:23 Uhr geändert): Nachdem ich in dem vorangegangenen Beitrag Söders Festrede allgemein kritisierte, möchte ich nun nachfolgend auf einige ausgewählte Aussagen aus seiner Rede eingehen:



1. "Die Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben haben mit die schönsten Trachten, die es gibt."

Dies ist nicht nur eines der vielen, sondern auch eines der besten Beispiele für die Schleimerei, die sich durch die ganze Rede zieht.

Welchen Vergleich zieht Herr Söder denn heran? Oder anders gefragt: Welche weiteren Trachten außer jene der beiden genannten Volksgruppen sind Herrn Söder noch bekannt?



2. "Was mir noch immer sehr gefällt bei Ihnen, ist dieser Optimismus."

Optimismus!? Ich lache mich krumm und bucklig! Der "Optimismus" der Siebenbürger Sachsen bezüglich ihrer Siebenbürgischen Heimat klingt zumeist wie ein niemals enden wollendes Klagelied: "Aus dem Land wird nie etwas!", "Die Rumänen sind zu nichts zu gebrauchen!" oder "Es ist ein Jammer, wenn man sieht, wie in Siebenbürgen die Häuser verwahrlosen, die Kirchenburgen verfallen und die Weinberge und Felder brach liegen und verwildern!"

Letztgenanntes Beispiel ist längst ein "Dauerbrenner", der jedes Mal ertönt, nachdem irgendwelche Siebenbürger Sachsen aus dem Heimaturlaub zurückgekehrt sind. Die Platte hat einen gewaltigen Sprung!



3. "Bayern ist auch deshalb stark, weil es die Siebenbürger gibt. Ohne euch wären wir viel schwächer!"

Wie bereits Punkt 1 beinhalten auch diese Worte einen hohen Anteil an Schleimerei. Ja, es mag sein, dass Bayern stark ist (in mindestens einer Disziplin sind die Bajuwaren auf jeden Fall stark - um nicht sogar zu sagen meisterlich: Im Eigenlob! Das stinkt bis ins gesamte Bundesgebiet!)

Und die in Bayern lebenden Siebenbürger Sachsen sind zweifelsohne bestens integriert und leisten ihren Beitrag. Es stellt sich jedoch die Frage, ob der Beitrag der Siebenburger Sachsen nennenswerte Auswirkungen auf die (angebliche) Stärke Bayerns hat. Es bestehen keinerlei Zweifel bezüglich der Qualität, sondern ausschließlich angesichts der Quantität der Leistungen der Siebenbürger Sachsen. Man bedenke nämlich: Die Siebenbürger Sachsen sind nur ein kleines Völkchen, das heute in der ganzen Welt verstreut lebt. Und von diesem ohnehin kleinen Völkchen ist wiederum nur ein Teil in Bayern beheimatet. Angesichts dessen dürften die Siebenbürger Sachsen einen eher geringen Anteil an Bayerns Erfolg haben. Mit anderen Worten: Auch in dieser Angelegenheit hat Markus Söder ziemlich dick aufgetragen.



4. "Diese Ernsthaftigkeit der Siebenbürger ist auch immer ihre Stärke gewesen. Zum richtigen Zeitpunkt ernst – zum richtigen Zeitpunkt feiern und freudig sein."

Dies trifft - zumindest teilweise - auch auf die Bayern zu. Sie wissen jedenfalls, wann der richtige Zeitpunkt ist, sich hemmungslos vollaufen zu lassen. Mich würde man noch nicht einmal mit zehn Pferden auf die "Wies'n" zerren können. Aus Berichten weiß ich jedoch, dass jedes Jahr im Herbst, wenn die Sauforgie ausbricht, der Münchener Hauptbahnhof tagelang sauer riecht und man den zahllosen Kotzfladen in der Stadt nur mit Mühe und Not ausweichen kann. Sowas versteht man im Bajuwarenland als "Kultur".

Eigenartig, wie bescheuert die Leute sind: Bei Preiserhöhungen wird generell herumgejammert, aber sie haben kein Problem damit, sich ihren kärglichen Restbestand an Neuronen und Synapsen zu Wucherpreisen (ein Maß kostet zwischen 10 und 15 €) wegzusaufen.



5. "Wo gibt es denn eigentlich in der ganzen Welt so eine Situation, dass Menschen unter schwersten Umständen ihre Heimat verlassen und eine neue Heimat finden mussten,..."

Eine maßlose Übertreibung! Gewiss, es war für niemanden einfach, die Heimat zu verlassen. Es war für jeden ein Abschiednehmen mit zahllosen Tränen, ein Aufbruch ins Ungewisse und ein Neuanfang.

Die Siebenbürger Sachsen haben jedoch ihre Heimat gewiss nicht unter "schwersten" Umständen verlassen, zumal sie Siebenbürgen aus freien Stücken den Rücken zugewendet hatten. Niemand hatte sie aus dem Land gejagt.

Bliebe noch zu klären, was denn als schwerste Umstände anzusehen ist. Ein Heimatverlust unter schwersten Umständen ist zumeist kriegs- oder politisch bedingt: Flucht, Vertreibung, Verschleppung (Deportation).



6. "Die dann noch großartige Brückenbauer sind."

Diese Brückenbauer sind recht rar gesät. Nicht lange suchen muss man hingegen, bis man auf Brückensprenger unter den Siebenbürger Sachsen trifft: Rassismus, Antisemitismus, Xenophobie, Intoleranz und Konservativismus sind unter den Siebenbürger Sachsen leider ziemlich verbreitet - das ist zumindest meine Beobachtung.



7. "Einige meinen, sie seien etwas Altmodisches, mal abgesehen davon, dass Trachten schön ausschauen und Menschen schöner machen."

Letzteres stimmt nicht! Trachten machen Menschen NICHT schöner! Wenn beispielsweise ein Sackgesicht oder eine Hackfresse eine Tracht anzieht, ist es halt ein Sackgesicht bzw. eine Hackfresse in Tracht. Die Tracht lenkt dann lediglich etwas von der Visage ab.



8. "Wie kann man das Wort Mutter so negativ bewerten?"

Hier bin ich mit Markus Söder voll und ganz einer Meinung. Wer allen Ernstes die Auffassung vertritt, dass das Wort "Mutter" durch "zu gebärende Person" ersetzt werden sollte, dem hat man tonnenweise ins Hirn geschissen!

Mütter sind KEINE Gebärmaschinen! Deshalb dürfen sie niemals allein auf das Gebären reduziert werden! Die Mütter dieser Welt ziehen selbstlos, fürsorglich, einfühlsam und nicht selten unter widrigen Bedingungen ihre Kinder groß, bis diese für sich selbst sorgen können. Dafür gebührt ihnen Würdigung und Wertschätzung in höchstem Maße.