Liebeserklärung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder an die Siebenbürger Sachsen

Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat die Siebenbürger Sachsen für ihre Aufbauarbeit und Lebensart als große Bereicherung für den Freistaat Bayern gewürdigt. In seiner Festrede zur Eröffnung des 73. Heimattages am 27. Mai in Dinkelsbühl lobte der CSU-Vorsitzende ihren Fleiß, ihren Optimismus, ihre Herzlichkeit, ihren Familiensinn und vieles mehr. Ebenso wie die anderen Heimatvertriebenen und Aussiedler hätten sie auf revanchistische Gefühle verzichtet und als großartige Brückenbauer als „Erste den Friedensnobelpreis“ verdient, betonte der Ministerpräsident. Neben der Liebeserklärung, die er den Siebenbürger Sachsen machte, zeigte er sich offen für neue Ideen zum Ausbau des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen, das seit drei Jahren aus Mitteln des bayerischen Freistaates sehr gut funktioniert. Zudem forderte der Ministerpräsident gerechte Renten für sie ein und sicherte ihnen „ein offenes Ohr und eine offene Tür“ zu. Bundesvorsitzender Rainer Lehni dankte Markus Söder für die „segensreiche“ Kulturförderung durch den Freistaat Bayern und überreichte ihm eine Dankurkunde für seine 29-jährige Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen, eine in der landsmannschaftlichen Geschichte einmalige Auszeichnung für einen bayerischen Ministerpräsidenten. Markus Söders Festrede wird im Folgenden leicht gekürzt wiedergegeben.

Der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder hielt die Festrede zur Eröffnung des Heimattages der Siebenbürger Sachsen am 27. Mai im Großen Schrannensaal. Fotos: Siegbert Bruss

Bundesvorsitzender Rainer Lehni (links) ehrte den bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder mit einer Dankurkunde für seine 29-jährige Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen, rechts Ingwelde Juchum, stellvertretende Bundesvorsitzende, die die Veranstaltung moderierte.

Es ist mir wirklich eine große Ehre und Freude, dass ich heute hier sein kann. Das ist kein Pflichttermin, das ist ein Termin, der bei mir von Herzen kommt. Herzlich willkommen und Dankeschön!Dinkelsbühl ist eine wunderschöne Stadt und wird über viele Jahre von einem großartigen Oberbürgermeister, Christoph Hammer, geprägt, der auch ein toller Gastgeber ist. Ein herzliches Dankeschön auch an die Stadt Dinkelsbühl!Mich fragen Journalisten am Freitag so, was ich am Wochenende mache, zu welchen Terminen ich hingehe. Ich habe erzählt, dass ich heute da bin. Sie sagten, ja, jetzt müssen Sie sich auch drum kümmern. Da versuche ich den Journalisten immer wieder zu erklären, was das Besondere dran ist: Seit fast 30 Jahren bin ich Mitglied in der Landsmannschaft, dem Verband der Siebenbürger Sachsen. Das ist nichts, was mir mal so nebenbei aufgedrängt wurde, sondern ich habe über all die Jahre und Jahrzehnte eine enge Verbindung zu den Siebenbürgern gefunden. Das, was ich erlebt habe in der recht aktiven Kreisgruppe, in der Gemeinschaft bei uns im Haus der Heimat in Nürnberg, war jedes Mal so eine Herzlichkeit. Ich kann nur sagen: Wären alle in unserem Land so herzlich und so eng verbunden wie die Siebenbürger Sachsen, ginge es Deutschland und Europa besser!Dieses globale Welttreffen der Siebenbürger Sachsen hier in Bayern, wo die meisten Siebenbürger sind, ist eine Mischung zwischen Statement und Familientreffen. Auch das finde ich schön, man trifft sich wieder: Wie geht’s dir, was hast du erlebt? Diese Verbindung, die gehalten wird, es ist nicht bei allen Volksgruppen so über die Jahre, die mit so einem Schicksal verbunden sind. Die Siebenbürger Sachsen haben ein enges Band, dieses enge Band ist es, Herr Vorsitzender, was es ausmacht und zusammenhält. Und deshalb egal, wo du auf der Welt bist, irgendwo gibt es entweder einen Franken oder Siebenbürger. Einen von beiden treffe ich immer irgendwo, und es ist jedes Mal eine Freude. Die Freude ist, dass an so einem Tag viel Kultur stattfindet, die Tracht ist ja ein ganz starkes Symbol. Ich glaube, bayerische Trachten sind ganz schön, aber die Siebenbürger sind mit die schönsten Trachten, die es gibt – die Banater auch. Was ich schön finde: Es ist Tracht, es ist Tanz, es gibt immer auch immer sehr gutes Essen. Ich habe eine Kolumne, „Söder isst“, und ich habe mich heute fest entschlossen, „Mici“ mal reinzustellen. Es ist eines der besten Essen, die es gibt. Gerade als ich ein junger Abgeordneter war, wurde ich immer von der siebenbürgischen Frauengruppe mit Baumstriezel „erschlagen“, und ich habe es gern gegessen, denn das Essen gehört dazu wie auch Familie, Tracht, Kultur. Was mir immer sehr gefällt, ist dieser Optimismus. Wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in der so viele Leute jammern, in der so viele Leute nörgeln, in der so viele Leute das Negative machen, und es gibt zu wenig Leute, die Mut, Kraft, Optimismus haben, die aus schwierigen Situationen etwas machen.Ihre Geschichte war keine einfache: die alte Heimat verlassen, eine neue Heimat finden, einen Neuanfang machen. Wenn ich sehe, wie unbeweglich viele Leute sind, die ich kenne, die es kaum schaffen von A nach B zu kommen, oder wenn man sagt: Verändere dich mal – um Gottes Willen! Was ihr geleistet habt, ist etwas ganz Großartiges, für Bayern kann ich das hundertprozentig bestätigen: Bayern ist stark, weil es die Siebenbürger gibt, ohne euch wären wir viel schwächer! Und deswegen – ich wurde als Landesvater begrüßt – freue ich mich über meine Landeskinder, die Siebenbürger Gemeinschaft, auf die ich besonders stolz und dankbar bin, dass sie da ist. Und manchmal denke ich mir, lieber Bernd Fabritius, dass in unserem Land viel zu wenig Wertschätzung ist für das, was sie geleistet haben: Sie haben ihr Leben angepackt, eine Existenz gestartet, Häuschen gebaut, sie waren fleißig, haben die Kinder in den nächsten Beruf gebracht – eine Vier-Tagen-Woche gibt es bei den Siebenbürgern in der Regel nicht. Die Siebenbürger sind schon ernst, man muss auch fleißig sein, das darf man nicht verkennen. Wenn ich an den alten, verstorbenen Chefredakteur der Siebenbürgischen Zeitung, Hannes Schuster, denke: Er hat mir immer zuerst einen langen Vortrag gehalten, was ich tun muss und wie ich mich verhalten soll. Er war schon ein ernster Mann. Diese Ernsthaftigkeit der Siebenbürger ist auch immer ihre Stärke gewesen. Zum richtigen Zeitpunkt ernst – zum richtigen Zeitpunkt feiern und freudig sein. Und ihr habt eine Menge geleistet. Warum sage ich das noch einmal? Nicht nur weil Bayern dadurch gestärkt wird. Was ich so beeindruckend finde, das gilt für alle Spätaussiedler und an den Chef des Bundes der Vertriebenen: Wo gibt es denn eigentlich in der ganzen Welt so eine Situation, dass Menschen ihre Heimat verlassen mussten, unter schwersten Umständen, eine neue Heimat finden, dann aber nicht in revanchistischen Gefühlen bleiben und etwa sagen, ich will die Alten etwas ärgern, ihnen was zurückzahlen, die dann aber noch großartige Brückenbauer sind, das ist etwas ganz Beeindruckendes. Und ich bleibe dabei: Vertriebene, Heimatvertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler sind diejenigen, die als Erste einen Friedensnobelpreis verdient hätten. Eine ganz große Leistung!Und wie gesagt, ihr packt an. Ihr sitzt zwar gerne zusammen, klebt euch aber nirgendwo fest. Dass ihr eine hohe Wertschätzung habt, wisst ihr woran wir das erkennen? Ich bin jetzt schon seit vielen Jahren hier beim Heimattag und man merkt von Jahr zu Jahr mehr, wie sich Rumänien insgesamt kümmert, bekennt und freut, dabei zu sein. Ich finde es sehr beeindruckend über all die Jahre, nicht nur weil wir mit Präsident Klaus Johannis einen großartigen Präsidenten haben, der es nicht so leicht hat, der ein Siebenbürger Sachsen ist und das finde ich schön, auch die Wahl, die möglich war, er ist im europäischen Umfeld ein wichtiger Partner für Bayern, ich schätze ihn jedenfalls sehr und ich habe ihm letzte Tage gesimst und sage herzliche Grüße an euch alle für diesen wunderschönen Tag! Aber die rumänische Regierung ist auch schlau – nicht jede Regierung ist das, unsere wackelt im Moment ein bisschen –, und man merkt, dass sie spüren, dass die Siebenbürger nicht nur Kinder der alten Heimat sind, sondern auch ganz wichtige Partner, wirtschaftlich, diplomatisch, und sie wissen genau: Wenn die Siebenbürger was wollen, haben sie bei mir und vielen anderen ein offenes Ohr und direkt eine offene Tür, das heißt es ist besser für die Beziehungen, mit den Siebenbürger Sachsen zu sein, als wenn es anders wäre. Insofern herzlich willkommen allen Vertretern aus Rumänien, wir freuen uns, dass Sie das sind, auf die gute enge und freundschaftliche Zusammenarbeit!Die Wertschätzung, die die Regierung in Bukarest zeigt, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die alle in Deutschland sehen. Es gibt immer wieder politische Diskussionen, die ich nicht ganz verstehe. Da wird immer wieder gesagt, wir müssen Aussiedler und Spätaussiedler in Migrationsräte zusammentun. Alle Migranten müssen sich vereinen, und das seien ja die Aussiedler.Und ich sag da jedes Mal: Hallo, habt ihr eigentlich verstanden, um was es geht? Also wir unterstützen, jeden, der zu uns kommt und fleißig ist. Aber die Siebenbürger sind keine Migranten, das sind Landsleute und Deutsche! Und deswegen, weil sie Landsleute und Deutsche sind, hat man eine besondere Verpflichtung als Staat.Ich kann mich erinnern, das Thema Rente geht jetzt fast schon 20 Jahre. Seit 20 Jahren – ich war damals bei Horst Göbbel bei uns in der Kreisgruppe Nürnberg – war das ein großes Thema, hin und her, rauf und runter. Jetzt kam nach 20 Jahren eine Angebot, wir wollen ja keine richtige Anerkennung machen für die Rente, wir wollen so einen Notfonds gründen, aus dem alle Beteiligten zweitausend Euro kriegen sollen. Jetzt muss ich Ihnen ehrlich sagen: Dafür, auf so viel verzichtet zu haben, dafür, dass es um ein ganzes Leben geht, denn es ist immer die Lebensleistung, was man unter schweren Umständen geleistet hat, dafür ein kleines Almosen zu geben und dafür die Siebenbürger noch auszugrenzen, ist echt eine Frechheit und Unverschämtheit, und es kann nicht so sein und so bleiben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es muss geändert werden!Wir selber, liebe Frau Stierstorfer, wir haben ein großes Kulturzentrum, wir werden es weiterentwickeln, ich bin übrigens für neue Ideen immer offen, was man noch machen kann. Denn die Siebenbürger Sachsen haben nicht nur ein offenes Ohr, sondern auch eine offene Tür. Was mir wichtig ist, wenn wir an so einem Tag zusammenkommen, wir leben ja in schweren Zeiten, das ist ja ein Wahnsinn, wenn wir überlegen, seit drei Jahren in so einer Großkrise. Ich bin nun, wie gesagt, seit 29 Jahren Mitglied, da gab es immer Krisen, aber das, was jetzt stattfindet, erst diese schwere Corona-Krise, jetzt der Ukraine-Krieg, in dieser Form hat niemand damit gerechnet, dass so etwas noch einmal möglich ist. Umso wichtiger ist es, um solche Krisen zu bewältigen, dass man zusammenhält, dass man einander unterhakt, dass man sich aufeinander verlassen kann und dass man auch weiß, dass man in schweren Zeit einer für den anderen da ist. Ihr seid das untereinander. Darum ist die Landsmannschaft immer ein ganz wichtiges Moment gewesen. Es ist nichts Antiquiertes, es ist nicht etwas von gestern, das bedeutet nicht, dass da nur anachronistisch gedacht wird, sondern es ist eine Klammer, eine Gemeinschaft, es ist eine Familie und deswegen ist es auch Aufgabe des Staates, Landsmannschaften zu unterstützen, Ortsgruppen zu unterstützen, Gemeinschaft zu fördern, weil dieser Zusammenhalt eine Gesellschaft erst stärker macht. Die Welt besteht aus so vielen Nörglern und zu wenigen Leuten, die anpacken. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe lieber Optimisten als Jammerer und ihr seid in der Hinsicht echt die Besten, herzliches Dankeschön dafür von Herzen.Ihr redet jetzt von Identität. Ein ganz gefährliches Wort in der neuen politischen Diskussion! Identität wird unterschiedlich interpretiert, ist es vielleicht etwas Anachronistisches? Manche wollen es ja neu interpretieren. Identitätspolitik, meine Damen und Herren, ist eine tiefe kulturelle Herausforderung. Zunächst will ich etwas zu Trachten sagen. Einige meinen, sie seien etwas Altmodisches, mal abgesehen davon, dass Trachten schön ausschauen und Menschen schöner machen. Ich habe da selber ein Erlebnis gehabt. Wir hatten letztes Jahr den G7-Gipfel und Präsidenten aus der ganzen Welt eingeladen. Ich durfte sie empfangen. Wir haben sie mit dem Besten empfangen, was wir zu bieten hatten: Trachten, Blaskapelle und unsere Gebirgsschützen. Es war ein toller Termin, alle Präsidenten waren da, es hat allen gut gefallen. Am Tag später war in Berlin aus einigen Redaktionsstuben folgende Diskussion: Um Gottes Willen, die haben ja alle Tracht angehabt! Um Gottes Willen, was könnte da jetzt für ein Eindruck entstehen: Denkt jetzt die ganze Welt, dass alle Deutsche Tracht tragen? Was sag ich dazu? Eine heftige Debatte, es kam auch zu Anfragen im Bayerischen Landtag: Kann man es verantworten, dass jetzt alle in der Welt glauben, dass so viele – gerade in Bayern – Tracht tragen? Und was bedeutet es für Deutschland? Meine Antwort war: Was für ein Imagegewinn für Deutschland!Wer seine Heimat vergisst, der weiß ja gar nicht, wo er steht. Wer keine Heimat und Wurzeln hat, der weiß doch gar nicht, wohin er wachsen soll. Es ist doch fester Bestandteil für einen selbst. Und deshalb bin ich so zurückhaltend mit all diesen Veränderungswünschen, um die es da geht. Es geht ja viel weiter. Ich hoffe, Sie sind einverstanden, wenn ich sage: Liebe Siebenbürgerinnen und liebe Siebenbürger! Ich weiß nicht, wie man Sie gendern soll. Ich finde, jeder soll sagen, was er will, aber ein zwanghaftes Gendern in Staat, Schule und Verwaltung halte ich für den falschen Weg in unserem Land.Und ich wundere mich auch manchmal, gerade bei den Siebenbürgern habe ich viel Familie erlebt, und ich wurde nach dem Tod meiner Mutter von der siebenbürgischen Frauengruppe zwangsadoptiert, ich wurde immer gefüttert, ich hab’s vorhin erzählt, ich habe auch alles gegessen, deshalb kann ich auch nie Veganer werden. Die siebenbürgische Küche ist mal so.Da habe ich letztlich eine Debatte im Fernsehen gehört, ich glaube es war in der Tagesschau, dass man das Wort Mutter nicht mehr verwenden soll. Haben Sie es gehört? Mutter soll nicht mehr verwendet und ersetzt werden durch „zu gebärende Person“. Es hieß, man müsse das machen, weil es diskriminierend sei, und deshalb dürfe man das Wort Mutter nicht mehr verwenden. Dann habe ich mir gedacht: Wie kann man das Wort Mutter – in dem Fall wahrscheinlich auch Vater – so negativ verwenden? Heißt es nicht Muttersprache? Ist nicht Mutter und Mama das wichtigste Wort, das es eigentlich auf der Welt gibt, und das exklusivste Wort? Sind es nicht die Eltern, bei allem Streit, den es manchmal gibt, die einen am meisten verbinden? Und sind nicht die Eltern eigentlich das, was einen am meisten prägt? Es gibt kein Kind, das nicht irgendwann dramatisch erkennt, dass es seinen Eltern ähnlicher ist als je gedacht.Und drum finde ich, dass Familie und dass Mutter, Vater, Kinder, dass alles, was zusammengehört, dass das einen eigenen Wert hat. Und dass da die Wertschätzung erfolgen muss. Und weil ihr das auch wertschätzt und weil ihr das pflegt und weil ihr zusammenhaltet, seid ihr ein ganz großes Vorbild für unser Land. Ihr seid ein Vorbild für unsere Gesellschaft und – ich finde – viel moderner als diejenigen, die den ganzen Tag zwanghafte Sachen machen und glauben, die Welt muss sich nach einem bestimmten geistigen Schema richten.Ich finde, wir wollen Normalität, wir wollen Bekenntnis zur Heimat, wir wollen Bekenntnis zur Tradition und wir wollen Bekenntnis zur Freiheit – deshalb heißen wir in Bayern übrigens Freistaat und nicht Verbotsstaat, meine sehr verehrten Damen und Herren!Es ist ein schöner Tag in schweren Zeiten, wir helfen allen, auch euch ein Dankeschön für die Hilfe, die geleistet wird. Geschichte wiederholt sich, irgendwie denkt man, der eine oder andere hat aus der Geschichte nichts gelernt. Das wäre so eine kontemplative Betrachtung, doch die Wahrheit ist ein schlimmes Schicksal.Ich kann nur eines aus meiner festen Überzeugung heraus sagen: Wir helfen jetzt den Menschen aus der Ukraine sehr gerne, wir haben übrigens in Bayern mehr aufgenommen als ganz Frankreich beispielsweise. Es ist ein Signal, das wir setzen. Wenn Sie mit den Menschen reden, ist das sehr beeindruckend. Als ich die ersten jungen Familien empfangen habe, überwiegend Frauen und Kinder, sagten die jungen Frauen: Danke, dass Sie uns nicht vergewaltigt, missbraucht und verkauft haben. Da sagte ich, was haben Sie da für eine Vorstellung? Das hat man uns erzählt. – Das war die Propaganda, das heißt es findet nicht nur ein Kampf mit den Waffen statt, sondern auch ganz viele vergiftete Dinge werden über alle möglichen Kanäle und Diskussionen eingebröckelt.Wenn Sie die kleinen Kinder sehen – der Chor der ukrainischen Gemeinde war zu Besuch in der Staatskanzlei –, merken Sie einerseits in ihren Augen die Erleichterung, dass sie selbst nicht mehr betroffen sind, aber gleichzeitig die Sorge um den Papa, Opa, Onkel, um alle, die da hinten sind. Deshalb haben wir eine Verpflichtung. Es geht nicht ohne Freiheit, es geht nicht ohne Respekt, es geht nicht ohne Selbstbestimmung. Und wenn manche in Russland, im Kreml, meinen, sie könnten mit Gewalt Landkarten einfach wieder ändern und sie könnten mit Gewalt das Leben vieler Tausender einfach so ändern und sie könnten mit Gewalt und Hass am Ende dazu führen, dass alles so läuft, wie ganz Wenige wollen, dann müssen wir ein Signal dagegen setzen, ein Signal für Freiheit, für Selbstbestimmung, für das Recht der Volksgruppen, selbst zu leben, wie sie wollen, und da, wo sie gerne möchten. Dies ist für mich ganz entscheidend!Wir als Freistaat Bayern bieten da gerne eine Einladung, wir laden auch andere gerne dazu ein. Der Freistaat Bayern ist ein schönes, starkes Land, in der Europäischen Union die sechstgrößte Volkswirtschaft – wären wir allein, was wir nicht sind, jedenfalls in absehbarer Zeit –, und wir leisten auch Hilfe. Und wir wollen noch stärker werden. Was uns ausmacht, ist die Mischung aus modernster Technologie, der Weiterentwicklung modernster Unternehmer und gleichzeitig aus diesem Bekenntnis zu einer Lebensart, dieser Lebensart der Freiheit, dieser Lebensart von Brauchtum und Tradition, „Liberalitas Bavariae“ nennt man das: leben und leben lassen, jeder soll so sein, wie er sich entwickeln kann und wie es ihm am besten gefällt. Und deshalb, meine Damen und Herren, sind Sie nicht nur willkommen auf Dauer, Sie sind feste Bayern, Franken, egal, wo Sie sind. Wir sind total stolz und allen anderen Siebenbürger Sachsen sei gesagt: Gut, dass es euch gibt, ihr macht auch eure Regionen nur stärker und besser. Ich sage nochmals vielen, vielen Dank. Ich sage Danke für die tolle Musik, die heute extra hergekommen ist, dass ihr für uns aufspielt.Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und darf Ihnen versichern, was mich betrifft: Ich bin und bleibe ein Anhänger der Siebenbürger Sachsen und eigentlich, wenn ich’s nicht genetisch nicht wäre, wäre ich gerne ein Siebenbürger Sachse. Ich wäre stolz darauf!