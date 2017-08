Petersdorf-Tag in Michelau

Es ist zweifelsohne eine Erfolgsgeschichte: Vor 22 Jahren feierten die Menschen in Michelau zum ersten Mal den Petersdorf-Tag. Petersdorf – ein Dorf, das zu Büdingens Partnerstadt Mühlbach/Sebeș in Siebenbürgen zählt. „Gelebte Nächstenliebe sorgt hier für einen zwar kleinen, aber wichtigen Baustein für das Haus Europa“, würdigte Sieglinde Huxhorn-Engler, neue Vorsitzende des Büdinger Verschwisterungsvereins, die Freundschaft sowie die Idee hinter dem Tag. Sie lebt seit Jahrzehnten in Michelau und hat die Anfänge der Hilfsaktion verfolgt.

Gestalter des Petersdorf-Tages in Michelau. Foto: Heidi Dengel

Mit dem Erlös aus dem Verkauf von Mittagessen, Kaffee und Kuchen unterstützen die Menschen aus Michelau, Wolferborn und Rinderbügen sowie ihre Besucher in jedem Jahr die Diakonie Petersdorf. Mit dem Geld finanzieren die Mitarbeiter das „Essen auf Rädern“ für bedürftige und alte Menschen. Das Konzept geht voll auf, das Fest wird in jedem Jahr prima angenommen. So freuten sich im Dorfgemeinschaftshaus des höchstgelegenen Büdinger Stadtteils Pfarrer Ulrich Pfifferling und Michael Winkler, ein Petersdorfer, der mit Ehefrau Katharina schon seit 26 Jahren „auf der Michelau“ lebt, über regen Zuspruch.Während der Feier gedachten die Besucher Ronalt Pfaff, der im Dezember verstorben war. Pfaff war als Kind mit seinen Eltern aus Petersdorf gekommen und ein sehr rühriger Organisator des Petersdorf-Tages. Sein Nachfolger als Organisator der Helfersgruppe ist Andreas Dengel, der auch aus Petersdorf stammt, seit über 45 Jahren in Deutschland lebt und im Vorstand der bundesweiten Heimatortsgemeinschaft Petersdorf sitzt. Zu der Traditionsveranstaltung in Michelau kommen jedes Jahr etliche ehemalige Petersdorfer.Zu den Gästen gehörte diesmal der hessische Landtagspräsiden Norbert Kartmann (CDU), dessen Eltern aus Siebenbürgen stammen und der die Initiative des Helferskreises für Petersdorf schon lange unterstützt. „Ich bin begeistert, dass in Ihrem Dorf fern von der Politik Heimatverbundenheit so gelebt wird und dass Sie mit Freude schon so lange konkrete völkerverbindende Partnerschaftsarbeit betreiben“, hob er hervor. Auch Bundestagsabgeordnete Bettina Müller (SPD) lobte die „tatkräftige Initiative in Ihren Dörfern, mit denen Sie der Diakonie bei ihrer wichtigen Aufgabe, der Unterstützung alter und bedürftiger Menschen, zur Seite stehen“. Kreisbeigeordnete Stephanie Becker-Bösch (SPD) unterstrich, „wie wunderbar es ist, dass aus diesen freundschaftlichen und sehr hilfsbereiten Beziehungen der Menschen aus der Kirchengemeinde zu den Petersdorfern, die nun schon über zwei Jahrzehnte währt, eine offizielle kommunale Partnerschaft zwischen Büdingen und Mühlbach erwachsen ist, die dieses Jahr schon ihr 10-jähriges Bestehen feiern kann“. Auch die beiden Landtagsmitglieder Klaus Dietz (CDU) und Lisa Gnadl (SPD) schlossen sich den guten Wünschen für die zukünftige Partnerschaft an.Dekanin Sabine Bertram-Schäfer gestaltete zusammen mit Pfarrer Ulrich Pfifferling und dem Kirchenchor einen Gottesdienst im Gemeinschaftshaus. In ihrer Predigt sagte die Dekanin: „Auch wenn sich in Rumänien viel zum Positiven geändert hat, herrscht andererseits noch bittere Armut. Mit Ihrer Hilfe tut sich ein Weg auf, dass arme und alte Menschen nicht nur täglich eine warmes Essen bekommen, sondern auch menschliche Wärme und Zuwendung“. Während des Gottesdienstes wurde der Dankesbrief des Petersdorfer Ortspfarrers Dr. Wolfgang Wünsch verlesen, der ebenfalls an die soziale Komponente des „Essens auf Rädern“ erinnerte: „Auf diese Weise besteht auch ein regelmäßiger Kontakt zu den Leuten, die ja meist allein leben, so dass wir im Notfall gleich reagieren können“.

Monika Eichenauer