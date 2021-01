Neue Räume für die Diakoniestation in Kronstadt

Kronstadt – Einen neuen Sitz und neue Räume erhielt die Diakoniestation der Evangelischen Kirche A.B. in Kronstadt im ehemaligen Küsterhaus in der Strada Dr. Ion Cantacuzino Nr. 2. Ein Vorzimmer, eine Küche, zwei Büroräume und zwei Sanitäranlagen, allesamt frisch renoviert, stehen der kirchlichen Wohltätigkeitsorganisation unter Leitung von Christiane Lorentz dort zur Verfügung.

Homepage der evangelischen Honterusgemeinde in Kronstadt. Auf einer Unterseite stellt sich die Diakoniestation vorerst in rumänischer Sprache vor.

Die Einweihung fand kürzlich in der Blumenauer Kirche in Kronstadt statt. Insgesamt 18 Senioren über 65 Jahren aus Kronstadt und Umgebung, die in soziale Notlage geraten sind oder die ihren Alltag nicht alleine bewältigen können, werden von dort aus durch den sozialen Dienst der häuslichen Altenpflege betreut. Neben finanzieller Unterstützung erhalten sie Hilfe im Haushalt, beim Einkaufen, Pflege, psychologische Betreuung und medizinische Beratung. Auch vereinsamte Senioren werden von Mitarbeitern und Volontären betreut.Die Gründung der Diakoniestation geht auf eine Aktion vom 1. Dezember 1992 zurück, als unter der Schirmherrschaft des diakonischen Werks der EKR im ganzen Kirchenbezirk Hilfsgüter verteilt wurden. 2008 wurde eine eigene Diakonie der Honterusgemeinde gegründet, die seit 2014 unter der Leitung von Christiane Lorentz steht. Sie beantragte vor zwei Jahren staatliche Akkreditierung, Fachpersonal wurde eingestellt. Derzeit arbeiten dort eine Ärztin, eine Psychologin, Sozialhelfer, Altenpfleger und zwei Freiwillige aus Deutschland. Der neue Sitz bei der Blumenauer Kirche zeichnet sich auch durch seine gute Erreichbarkeit aus: 12 Buslinien haben dort Station und es gibt keine Treppen. Weitere Informationen unter Telefon (0040-268) 511824 oder (0040-731) 328156 (Laura Iordache) oder unter www.honterusgemeinde.ro/ro/diakonie

NM