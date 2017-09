9. September 2017 Druckansicht | Empfehlen

Tag der Heimat: Zentraler Festakt für Bayern in der Stadthalle Grafing

Unter dem Leitwort „60 Jahre Einsatz für Heimat, Menschenrechte und Verständigung“ veranstaltet der Landesverband Bayern des Bundes der Vertriebenen (BdV) in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Landsmannschaften im Landkreis Ebersberg seinen zentralen Tag der Heimat für Bayern in diesem Jahr in Grafing. Der Tag der Heimat beginnt am Sonntag, den 17. September, um 13.30 Uhr mit einem öffentlichen Totengedenken am Waldfriedhof Grafing. Um 14.30 Uhr findet der eigentliche Festakt mit Gästen aus ganz Bayern in der Grafinger Stadthalle statt.

Bei dem Festakt werden neben dem BdV-Landesvorsitzenden Christian Knauer auch Johannes Hintersberger, Staatssekretär im bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, und BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius MdB sprechen. Robert Niedergesäß, Landrat des Landkreises Ebersberg, und Angelika Obermayr, Bürgermeisterin der Stadt Grafing, sprechen Grußworte. Auf dem Programm steht auch die Verleihung des BdV-Kulturpreises. Kulturell umrahmt wird das Programm von der Stadtkapelle Grafing, dem Markt Schwabener Drei-Gesang, der Münchner Saitenmusik, einer Jugendtanzgruppe der Siebenbürger Sachsen und dem Russlanddeutschen Chor aus Augsburg unter Leitung von Alena Heiser. Alle Bürger und Bürgerinnen sind hierzu herzlich eingeladen.

