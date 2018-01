Das folgende Gedicht von Klaus F. Schneider erschien unter dem Titel # im Gedichtband „prêt-à-porter“.

ein wort fiel mir vor die füßeich las es aufsagte apfel und biss hineinda war ein wurm drinden nannte ich kommaund fuhr fortkam an einen unbekannten ortda blieb ich solangemeine anwesenheit für mich bürgteals sie zur neige ging folgte ich ihrund sie führte mich weiterals ein unabhängiges unternehmenwir erreichten einen tiefen waldich rief meer meer — er teilte sichich schritt hindurchgelangte erneut an ein uferum mitzubekommen wie wasserund erde sich küstenaus taktgefühl steckte ich den kopf in den sandim vertrauen wieder herr der lage zu seinsobald die zeit dafür reif wärestattdessen ein ständiges hin und herso dass der moment immer vorund dann wieder zurück versetzt wurdeich musste unbedingt ein entkommen findensofern ich nicht endlosdem strand der dinge ausgeliefert bleiben wolltezwischen entkohlen und entkorkenfand ich es schließlichund machte mich auf den rückwegwir kamen beide gleichzeitig andann trennten wir uns indem der weg weitergingich mich aber zurückfallen ließ und stehen bliebder weg wechselte noch öfters die richtungteilte sich auch während ich meine stellung hieltbestrebt eine sinneinheit abzugebendas war nicht ohne weiteres möglichhieß es sich ständig bestimmten regeln unterwerfenund zugleich den ausnahmefall üben der sie bestätigtinfolgedessen nahm ich die gewohnheit anmich für die person zu haltendie genau das tat was mit ihr geschahfür L.L.