Hilfstransport für die Honterusschule

Von der Grundschule am Scherer Platz in München erhielt das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen in Deutschland eine Spende mit Schulmöbeln.

Bei der Arbeit in der Schule in München. Fotos: Dorit Kremer

Gute Stimmung nach getaner Arbeit, von rechts: Dr. Johann Kremer, Curt König und Frank Hantschke vor dem fertig beladenen LKW in München-Pasing.

Grundschule am Scherer Platz in München

Erstaunlich war das große Interesse, das viele deutschsprachige Schulen in Siebenbürgen nach Anfrage von Klaus Sifft, Geschäftsführer der Saxonia-Stiftung in Rosenau, und von Pfarrer Dr. Stefan Cosoroabă, Referent für institutionelle Zusammenarbeit der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, bekundeten. Bei diesem Transport konnte aus verständlichen Gründen nur die erste eingegangene Anfrage berücksichtigt werden.Nach einigen organisatorischen Telefonaten mit dem Direktor der Honterusschule in Kronstadt und einem Kronstädter Transportunternehmen war es am 22. Februar 2018 so weit. Der 42-Tonner erreichte pünktlich die Grundschule am Scherer Platz in München-Pasing und die Rektorin der Schule, Anita Bock, zeigte den vier freiwilligen Helfern des Sozialwerks und zwei Praktikanten der Schule die bereitgestellten Möbel. Sie beluden den Transporter mit 240 Stühlen, 20 Tischen, Zeitschriftenständern, einem Schrank und einem Sanitätsbett. Nach drei Stunden war die Aktion beendet, und der LKW konnte seinen Weg nach Siebenbürgen fortsetzen.Am Montag wartete Direktor Herr Radu Chivărean in Kronstadt auf die Hilfsgüter. Von der Grundschule am Scherer Platz wurden uns weitere Spenden in Aussicht gestellt. Gerne, vermitteln wir diese zu gegebener Zeit weiter. Wir hoffen sehr, dass auch bei nächsten Spenden-Aktionen die Zusammenarbeit so hervorragend klappt. Ein großes Dankeschön geht an die Schulleitung der Münchner Grundschule am Scherer Platz.Angesichts der großen Nachfrage an Schulmöbeln, ist das Sozialwerk gerne bereit, weitere Hilfstransporte nach Siebenbürgen zu vermitteln. Wer kennt Schulen in Deutschland, die gebrauchte Möbel abgeben wollen, und kann sich dabei auch organisatorisch einbringen? Bitte melden Sie sich beim Sozialwerk in München, E-Mail: sozialwerk[ät]siebenbuerger.de, Telefon: (0 89) 23 66 09 14 (montags, dienstags und donnerstags).

Dorit Kremer