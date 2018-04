11. April 2018 Druckansicht | Empfehlen

Kronstädter Sportlerin gestorben

Die in Kronstadt geborene ehemalige Spitzenturnerin Uta Ionescu-Schlandt ist am 27. Januar im Alter von 81 Jahren in Baden-Baden gestorben. Ihr Vater war Musiklehrer und Organist in der Schwarzen Kirche in Kronstadt.

Mit ihren Brüdern Walter und Eckart Schlandt wuchs Uta im Herzen Kronstadts auf. Als talentierte Turnerin studierte sie nach dem Schulabschluss am Honterus-Gymnasium Sport in Bukarest. 1953 wurde sie in die Nationalmannschaft aufgenommen und turnte für Rumänien bei über 30 internationalen Turnieren. Bei den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne sowie 1960 in Rom gewann sie mit ihrer Mannschaft die Bronzemedaille. Turnen und Bewegung blieben auch nach ihrer Sportkarriere ihr Lebensinhalt. Bis ins hohe Alter gab sie Kurse in Aerobic, Schwimmen und Turnen. Seit 1979 lebten sie und ihr Gatte, der Chirurg Dr. Ludovic Ionescu, in Deutschland. Mit der Heimat blieb die Kronstädterin weiterhin eng verbunden. Wenn sie Bukarest besuchte, traf sie ihre ehemaligen Kollegen. Für die Schwarze Kirche in Kronstadt spendete sie zu verschiedenen Anlässen. Cristina Conforti

