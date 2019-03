Gewählter Bürgermeister Holger Albrich läuft Urzel in Sachsenheim

Am Samstag, dem 2. März, begrüßte ich meinen Bruder Holger frühmorgens in der Sachsenheimer Sporthalle, wo sich 350 Urzeln aus ganz Deutschland und Rumänien trafen, um in den Straßen Häfnerhaslachs, Ochsenbachs, Spielbergs, Hohenhaslachs, Kleinsachsenheims und Großsachsenheims ihren Mummenschanz zu treiben.

Von links: Manfred Preiss, Holgers Sohn Lorenz, unser Sohn Hannes, Horea Schiopata, Holger Albrich, Hans-Jürgen Albrich und Holgers Sohn Philip. Foto: Jörg Malcher

Im Schlepptau hatte ich Horea Schiopata, unseren Partenführer aus der Parte turnul in Agnetheln, wo wir vor zwei Jahren mit rund 40 Urzeln aus Deutschland am Urzelnlauf teilgenommen hatten. Letztes Jahr waren Holger, Manfred Preiss und ich allein nach Agnetheln, die Geburtsstadt unserer Mutter Gerhild, geborene Graef, gereist, um dort in Horeas Parte am Urzelntag mitzuwirken.Holger war völlig überrascht und rief nur: „Horea, wo kommst du denn her?“ Im Januar hatte ich Horea – er und Holger schätzen sich sehr – kontaktiert und ihm gesagt: „Wenn Holger zum Bürgermeister von Sachsenheim gewählt wird, musst du als unser Ehrengast zum Urzelntag nach Sachsenheim kommen!“Gesagt, getan. Aber möglich war dies nur, weil Manfred Preiss und seine Frau Anna, deren Söhne bei der DJK Ludwigsburg von Holger trainiert werden, die Agnethler Horea, seine 14-jährige Tochter Sonia und Manfreds Schulfreund Dieter Latcu dankenswerterweise aufgenommen haben. Denn Holger fuhr mit seiner Familie genau wie ich mit der meinigen am nächsten Morgen in den Skiurlaub.So war dies für uns ein ganz besonderer Urzelntag: Holger, seit früher Kindheit bei den Urzeln dabei, lief nun als gewählter Bürgermeister – er tritt sein Amt am 1. Mai an – in Sachsenheim Urzel. Wir alle hatten viel Spaß in allen Stadtteilen und sangen bis weit in den Abend im Partykeller Minni Hennings, der Witwe unseres lieben Richard Henning, in der Kronenstraße unsere sächsischen und deutschen Urzelklassiker.

Hans-Jürgen Albrich