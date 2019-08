Die Gemeinschaft evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD e.V. – Hilfskomitee - lädt zusammen mit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, dem Dekanat Mannheim der Evangelischen Landeskirche in Baden und der Kreisgruppe Mannheim-Heidelberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zum 35. Siebenbürgischen Kirchentag vom 27. bis 29.September 2019 in Mannheim ein. Das Thema des Kirchentags „Suche den Frieden und jage ihm nach.“ (Psalm 34,15) ist zugleich Jahreslosung 2019.



Freitag, 27.9., im Dekanat Mannheim M1/1

Samstag, 28.09.2019, im Dekanat Mannheim M1/1

Sonntag, 29.09.2019, Markuskirche

18 Uhr: EröffnungLeitung: Vorsitzender Prof. Dr. Berthold KöberMusikalischer Vortrag: InstrumentalGrußworte: Dekan Ralph Hartmann, Bischof Reinhard Guib (EKR), Bundesvorsitzende des Verbandes, Herta Daniel, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen, Prof. Martin Bottesch, OB Dr. Peter Kurz, Hans Rampelt, Vorsitzender der Kreisgruppe Mannheim-Heidelberg (mit Einladung zu leiblicher Stärkung, Umtrunk und guten Gesprächen)20:30 Uhr: Abend der Begegnung, Buffet,Rollups: Kirchenburgen – Philipp Harfmann, Stiftung Kirchenburgen, Hermannstadt; Ausstellung: Collagen von Marianne Götz21:45 Uhr: Abendsegen Pfr. i. R. Norbert Kirr9:30 Uhr Morgenfeier – Pfarrerin Dr. Gesine von KloedenLeitung: Vorsitzender Prof. Dr. Berthold Köber10-11:15 Uhr Vortrag: Spezifik und Selbstverständnis der Evangelischen Landeskirche in Baden in Verbindung mit dem Thema des Kirchentages „Suche Frieden und jage ihm nach“ von Bischof Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh, Evangelische Kirche in BadenKaffee und Kuchen11:30-12:45 Uhr Vortrag: Friedensbemühungen in der Geschichte der Siebenbürger Sachsen von Prof. Dr. Berthold Köber13 Uhr: Mittagessen14:30 Uhr: Kaffee15 Uhr: Stadtführungen – Einführung durch Pfr. i. R. Hans Ehrlich:A: Das barocke Mannheim; Schloss außen, Schlosskirche, Jesuitenkirche, Paradeplatz – Führung Kunsthistorikerin Dorothee OettliB: Ökumenisches und jüdisches Leben in Mannheim – Führung: Stadtrat i.R. Manfred FroeseC: Jugendstil in Mannheim: Wasserturm, Kunsthalle, Rosengarten, Christuskirche - Führung: Kunsthistorikerin Ursel Dann18 Uhr Abendbrot im Dekanat (Mici und Bratwurst)19 Uhr Abendprogramm; Leitung: Dr. Berthold Köber1. Berichte aus der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien: Aktuelle Projekte, Hoffnungen und Sorgen - Hauptanwalt Friedrich Gunesch2. Demokratisches Forum der Deutschen in Siebenbürgen – Prof. Martin Bottesch,Vorsitzender3. Partnerschaften:• Gustav-Adolf-Werk in Baden - Pfarrerin Andrea Schweizer• Badischer Pfarrverein, Pfr. i.R. Hans Kratzert (Kontaktstudium)4. Weitere Gastbeiträge~ Zwischendurch: Kreisgruppe Mannheim Heidelberg - Tanzgruppe, Volkslieder21:45 Uhr: Abendsegen Pfr. Hans Schneider10 Uhr: Festgottesdienst mit Abendmahl, Predigt: Dekan Ralph Hartmann, Liturgie: Pfr. i. R. Hans Ehrlich; mitgestaltet durch den Projektchor des Siebenbürgischen Kirchentages unter Leitung von Frau Dr. Marion FürstAnschließend kleiner Imbiss und Abreise13 Uhr: Mitgliederversammlung der Gemeinschaft mit Rechenschaftsbericht über die zurückliegenden vier Jahre sowie Vorstandswahlen.Änderungen vorbehalten

Im Namen des Vorstandes: Prof. Dr. Berthold Köber