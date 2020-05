26. Mai 2020

Heimattag-Partys im Livestream – Online-Konzerte mit Echtzeit-Übertragung

Legendäre Partys erleben Siebenbürger Sachsen beim alljährlichen Heimattag am Pfingstwochenende in Dinkelsbühl. Abtanzen können wir diesmal bei den Livestreaming-Partys unserer Lieblingsbands, zu Hause und doch verbunden an den heimischen Bildschirmen beim „Digitalen Heimattag 2020“. Lasst uns das Beste daraus machen. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass dieses einmalige Online-Event mit seinem vielfältigen Programm in jeder Hinsicht unvergessen bleiben wird.

Freitag, 29. Mai

20.00 Uhr: Livestream-Party mit Kassettophon

Der diesjährige Digitale Heimattag startet mit einer Streaming-Liveshow der neuen Band „Kassettophon“ – bestehend aus Jürgen aus Siebenbürgen (Gesang und Schlagzeug), Hans-Jürgen Gaber (Gesang und Bass) und Daniel Salmen (Gesang und Gitarre). Die Liebe zum „Old School Schlager“, der so viele von uns geprägt und vereint hat, ist es, was sie zusammengebracht hat und die sie vorantreibt. Gespielt werden Klassiker der 70er bis 90er Jahre, vollendet mit den modernen Hits und Evergreens der letzten Jahre. Die Band verzichtet dabei bewusst auf Keyboards und automatisierte Klangproduktion. Das Produkt ist bodenständige und handwerklich gekonnt gespielte Musik mit einem eigenen Sound und kreativer Interpretation. Mehr über die Band Kassettophon

Samstag, 30. Mai

19.00 Uhr: Livestream-Party mit Rocky 5

Ob Schlager oder aktuelle Partyhits, große Vorfreude auf den digitalen Heimattag herrscht bei den Bandmitgliedern von „Rocky 5“. Mehr Infos zur Band unter Rocky5

Sonntag, 31. Mai

16.00 Uhr: „Singen vor dem Bildschirm“ (SVDB)

Die Band SVDS gestaltet seit 2018 das beliebte „Singen vor der Schranne“ am Heimattag. Corona-konform wurde der Bandname dieses Jahr kurzerhand in SVDB („Singen vor dem Bildschirm“) umbenannt. Trotz der zur Zeit erschwerten Bedingungen lassen sich die jungen Musiker es sich nicht nehmen, ein wenn auch abgespecktes Programm auf die Beine zu stellen. Dafür haben sie jeder einzeln für sich die Tonspur aufgenommen und am PC zusammengeführt. Die Bandmitglieder im Einzelnen sind Andrea Schwab (Gesang), Melanie Pauli (Trompete), Jürgen Filff (Gesang, Saxophon), Oliver Lederer (Bass), Michael Altmann (Trompete, Gesang, Tontechnik), Christoph Schuller (Gesang, Klavier), Fabian Kloos (Gitarre), Patrick Krempels (Schlagzeug) und Andreas Roth (Akkordeon). Singen vor der Schranne (SVDS 2018) - Singen vor dem Bildschirm (SVDB 2020)

Sonntag, 31. Mai

19.00 Uhr: Online-Party mit Schlager-Taxi im Livestream

Die Band besteht aus den vier Musikern Robin, Jan, Erhard und Fred. Das Ungewöhnliche an der Band ist, dass die „Alten“, Erhard und Fred, sich seit Kindertagen kennen und die Jugendlichen, Robin und Jan, von Kindesbeinen an die Papas beim Musizieren begleitet haben. Da ist eine Verbindung, die weit über das Musizieren hinausgeht. Mehr Infos zur Band unter Schlager-Taxi Der diesjährige Digitale Heimattag startet mit einer Streaming-Liveshow der neuen Band „Kassettophon“ – bestehend aus Jürgen aus Siebenbürgen (Gesang und Schlagzeug), Hans-Jürgen Gaber (Gesang und Bass) und Daniel Salmen (Gesang und Gitarre). Die Liebe zum „Old School Schlager“, der so viele von uns geprägt und vereint hat, ist es, was sie zusammengebracht hat und die sie vorantreibt. Gespielt werden Klassiker der 70er bis 90er Jahre, vollendet mit den modernen Hits und Evergreens der letzten Jahre. Die Band verzichtet dabei bewusst auf Keyboards und automatisierte Klangproduktion. Das Produkt ist bodenständige und handwerklich gekonnt gespielte Musik mit einem eigenen Sound und kreativer Interpretation. Mehr über die Band hier Ob Schlager oder aktuelle Partyhits, große Vorfreude auf den digitalen Heimattag herrscht bei den Bandmitgliedern von „Rocky 5“. Mehr Infos zur Band unter www.rocky5-band.de Die Band SVDS gestaltet seit 2018 das beliebte „Singen vor der Schranne“ am Heimattag. Corona-konform wurde der Bandname dieses Jahr kurzerhand in SVDB („Singen vor dem Bildschirm“) umbenannt. Trotz der zur Zeit erschwerten Bedingungen lassen sich die jungen Musiker es sich nicht nehmen, ein wenn auch abgespecktes Programm auf die Beine zu stellen. Dafür haben sie jeder einzeln für sich die Tonspur aufgenommen und am PC zusammengeführt. Die Bandmitglieder im Einzelnen sind Andrea Schwab (Gesang), Melanie Pauli (Trompete), Jürgen Filff (Gesang, Saxophon), Oliver Lederer (Bass), Michael Altmann (Trompete, Gesang, Tontechnik), Christoph Schuller (Gesang, Klavier), Fabian Kloos (Gitarre), Patrick Krempels (Schlagzeug) und Andreas Roth (Akkordeon).Die Band besteht aus den vier Musikern Robin, Jan, Erhard und Fred. Das Ungewöhnliche an der Band ist, dass die „Alten“, Erhard und Fred, sich seit Kindertagen kennen und die Jugendlichen, Robin und Jan, von Kindesbeinen an die Papas beim Musizieren begleitet haben. Da ist eine Verbindung, die weit über das Musizieren hinausgeht. Mehr Infos zur Band unter www.schlagertaxi.de

Schlagwörter: Heimattag 2020, Musik, Bands, Vorstellung, Programm, Pfingsten, digitaler Heimattag

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.