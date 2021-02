Coronajahr 2021 ohne Urzeln in Sachsenheim? Leider ja und zum Glück auch nein!

Wir, die Urzelnzunft Sachsenheim e.V., mussten schweren Herzens alle Veranstaltungen, so wie wir sie kennen, absagen. Lange haben wir gehofft, geplant und gewartet, was die Auflagen zulassen – leider vergebens. Trotz der Absage unseres Urzelntages versuchen wir kreativ das Beste aus der Situation zu machen. Wie geht das nun? Was machen Urzeln und Narren, wenn sie sich nicht, wie sonst, persönlich begegnen können?

Plakate mit urzeligen Grüßen für Sachsenheim. Foto: Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Die Fasnet 2021

Pappkameraden für die Schaufenster und Theken. Foto: Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Urzeln@Home. Foto: Kerstin Haible / Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Krapfen dürfen auch 2021 nicht fehlen! Foto: Familie Gert Schuller

Urzelnsamstag – Urzeln„digi“tag

Gefilzte Krapfen für die Kindergärten. Foto: Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Reichlich bestückt und geschmückt werden die Rattankörbe an die Kindergärten übergeben. Foto: Sandra Gärtner für die Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Mit Aufstellern zeigen die Urzeln Präsenz. Foto: Urzelnzunft Sachsenheim e.V.

Am Dreikönigstag, dem Termin, an dem traditionell die Fasnet (Fastnacht) beginnt und die Häser und Masken abgestaubt werden, hat sich eine sehr beachtliche Gruppe von 70-100 Urzeln online zu einem geselligen Urzel-Meeting zusammengefunden. Das Abstauben wurde so zu einem virtuellen Ereignis, an dem alle den Urzelnanzug anziehen und etwas Ersatz genießen konnten. Es wurde viel und lange erzählt, gesungen und gelacht…Doch wie kann die Fasnet dieses Jahr aussehen? Am Donnerstag vor unserem Urzelntag werden bereits seit vielen Jahren traditionell die Kindergärten in Sachsenheim besucht. Die meisten Kinder fiebern schon das ganze Jahr diesem Tag entgegen. Es wird geknallt, den Kindern die Urzelngeschichte erzählt und Krapfen. Ganz Mutige trauen sich sogar bei einem Urzel auf den Schoss oder ihn anzufassen.Dieses Jahr dürfen die Kindergärten leider nicht betreten werden, aber unsere Kindergartentruppe hat, in Zusammenarbeit mit unseren Urzel-Erzieherinnen, einen neuen Weg gefunden, den Kindern auch dieses Jahr eine kleine Freude zu bereiten: Wir haben große Rattankisten mit Ausmalbüchern, Luftballons, Luftschlangen, Urzelnanzügen und allem, was dazu gehört, gefüllt und werden sie in die Kindergärten bringen. Sogar Krapfen werden dabei sein – dieses Jahr jedoch nur als gefilzte Krapfen-Dekoration...Auch auf den Straßen Sachsenheims darf der Urzel natürlich nicht fehlen. Wir haben 40 lebensgroße Urzel- und Brauchtumsfiguren aus Pappkarton anfertigen lassen und – stellvertretend für uns Urzeln – zur Dekoration in die Geschäfte und öffentlichen Einrichtungen gestellt. Hier sollen sie bis Aschermittwoch die Stellung halten und die Präsenz der Urzeln zeigen. Die Ortseingangstafeln werden mit einem Urzelmotiv versehen und in der Stadt und an den Straßen wird groß plakatiert. Die Urzeln grüßen mit einem „Bis nächstes Jahr – bleibt gesund!“Wir möchten auch diesen ungewöhnlichen Urzelntag 2021 gemeinsam erleben, daher werden wir amtrotzdem alle den Urzelnanzug anziehen, die Schellen umlegen, die Peitsche in die Hand nehmen und um 14:30 Uhr auf den Balkon, in den Garten, vor die eigene Haustür, ins Wohnzimmer gehen... Mit Peitschen und Schellen werden wir Radau machen, so dass man die Urzeln dieses Jahr nicht nur in Sachsenheim, sondern überall hören kann.Schickt uns davon ein paar schöne Bilder oder kurze Videos, die wir dann gerne für euch sammeln, zusammenstellen und euch dann auf unserer Homepage www.urzelnzunft.de präsentieren können. Ihr werdet sehen: Wir werden doch irgendwie alle zusammen am Urzelntag gewesen sein, wenn auch alle zuhause.Anschließend findet wieder ein gemeinsames Online-Treffen statt: Es werden Bilder, historische Videos und eine interessante Präsentation über die Urzeln gezeigt, mit vielen Erklärungen zur Entwicklung des Urzelnlaufs in Sachsenheim. Es gibt, wie immer am Urzelntag, auch die Möglichkeit miteinander zu reden und zu singen.Natürlich ersetzt das alles keinen richtigen Urzelntag, wir möchten jedoch trotzdem auch dieses Jahr zusammen mit euch allen auf eine besondere Art und Weise unseren wichtigsten Tag im Jahr feiern.Darum sagen wir: Hirräi, bleibt gesund & bis nächstes Jahr!

Urzelnzunft Sachsenheim e.V.