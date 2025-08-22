



22. August 2025

Urzel-Ausstellung in Großschenk

Kronstadt – Am 9. Juli wurde im Urzelmuseum (Muzeul Lolelor) in Großschenk/Cincu, im Hof der Kirchenburg, die Ausstellung „Spuren, die uns leiten“ eröffnet. Sie lädt zu einer Begegnung zwischen historischen und zeitgenössischen Gegenständen ein.





Bei der Ausstellungseröffnung wurde der Film „Supereroi“ (deutsch: Superhelden) von Tudor Cioroiu zum ersten Mal gezeigt. Er entstand während der Residenz des Regisseurs beim Urzellauf 2025 in Großschenk und zeigt den Brauch und den Gemeinschaftsgeist des Dorfes.



Kuratorin Marlene Herberth vom Verein Großschenker Urzellauf und das Team des Museums realisierte die Ausstellung in Zusammenarbeit mit Künstlern, Handwerkern sowie dem Institut für Oralgeschichte (IIO), dem Zentrum für Diplomatik und mittelalterliche Dokumentarpaläographie der Babeș-Bolyai-Universität und der Technischen Universität Klausenburg/Cluj-Napoca. Die Ausstellung ist bis Ende Oktober geöffnet. Neben traditionellen Urzel-Masken werden auch zeitgenössische Interpretationen dazu gezeigt. Diese wurden von einer Gemeinschaft von Frauen in Großschenk im Rahmen einer Werkstatt unter der Leitung von Aurelie Morillas geschaffen. Auch eine von Alex Herberth rekonstruierte historische Schuhmacherei wird zu sehen sein.Bei der Ausstellungseröffnung wurde der Film „Supereroi“ (deutsch: Superhelden) von Tudor Cioroiu zum ersten Mal gezeigt. Er entstand während der Residenz des Regisseurs beim Urzellauf 2025 in Großschenk und zeigt den Brauch und den Gemeinschaftsgeist des Dorfes.Kuratorin Marlene Herberth vom Verein Großschenker Urzellauf und das Team des Museums realisierte die Ausstellung in Zusammenarbeit mit Künstlern, Handwerkern sowie dem Institut für Oralgeschichte (IIO), dem Zentrum für Diplomatik und mittelalterliche Dokumentarpaläographie der Babeș-Bolyai-Universität und der Technischen Universität Klausenburg/Cluj-Napoca. Die Ausstellung ist bis Ende Oktober geöffnet. Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ)

Schlagwörter: Großschenk, Urzeln, Ausstellung

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.