Rezepte zum Ausprobieren: Gefüllte Aubergine mit Polenta und Hühnerkeule

Zutaten: 2 große Auberginen; 1 Zucchini; 1 Brokkoli; Olivenöl; Meersalz; 12 Hühnerkeulen (Oberkeule, ausgelöst); Hühner-Grillgewürz; 4 EL Austernsauce; 4 EL Sojasauce; Kräuter zum Garnieren: Salbei; Petersilie; Curry-Kraut

Polenta

Backrohr vorheizen (170°C). Die Auberginen der Länge nach halbieren, ein Rautenmuster schneiden, mit Olivenöl und Meersalz würzen. Dann auf ein Blech setzen, ca. 20-30 Minuten braten, bis das Fruchtfleisch weich ist und eine schöne braune Farbe hat.Zucchini in Balken schneiden, Brokkoli in Röschen teilen, Stiel etwas länger lassen. Nun auch auf ein Blech legen, mit Olivenöl und Meersalz würzen, im Rohr knackig garen!Die gewürzten Hühnerkeulen auf ein Blech geben, im Rohr (170°C) saftig und knusprig garen.900 ml Wasser; 50 g Butter; 100 ml Obers; 1 EL Salz; 250 g Polenta (Maisgrieß); 1 EL MehlDas Wasser aufkochen, Butter, Obers, Salz dazugeben, Maisgrieß mit Mehl vermischen und einrühren. So lange rühren, bis sie schön kompakt ist! Mit Klarsichtfolie abdecken und noch rasten lassen!Aus den fertig gegarten Auberginen das Fruchtfleisch vorsichtig auskratzen, in eine Schüssel geben. (Schale der Auberginen nicht verletzen, brauchen wir zum Füllen.) In eine Pfanne etwas Olivenöl geben, nun das Gemüse (Zucchini, Brokkoli, Auberginenfleisch) nochmal kurz ansautieren, mit Soja- und Austernsauce ablöschen und kurz einkochen lassen.Mit Polenta (evtl. Spritzsack) in der Auberginenschale drei Punkte setzen, das Gemüse darauf drapieren, dann die fertig gegarten Hühnerkeulen anlegen, nochmal Polenta darauf dressieren und mit den Kräutern ausgarnieren.

In kulinarischer Verbundenheit

Karl-Heinz Hedrich und Herbert Liess