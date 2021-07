30. Juli 2021

Siebenbürgische Kantorei gestaltet Gottesdienst in Köln mit

Die Siebenbürgische Kantorei konnte ihre diesjährige Probewoche pandemiebedingt nicht wie gewohnt im Winter durchführen, so dass diese jetzt Anfang August in Köln nachgeholt wird. Neben einer Begegnung mit dem Vorstand der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbands der Siebenbürger Sachsen und einem Besuch in Drabenderhöhe wird die Kantorei am Sonntag, dem 8. August 2021, 11 Uhr, den Gottesdienst in der evangelischen Markuskirche, Martin-Luther-Str. 38, 51145 Köln-Porz gestalten. Dazu laden wir Sie alle herzlich ein.

Die Siebenbürgische Kantorei bestritt am 6. Januar 2020 ein Konzert nach dem Epiphanias-Festgottesdienst in Karlsruhe (diese Zeitung berichtete). Foto: Cornel Simionescu-Gruber Die Liturgie übernimmt Prof. Dr. Berthold Köber, die Predigt hält der Kölner Stadtsuperintendent i.R. Karl Schick. Chorleitung und Orgelspiel liegen in der Verantwortung von Andrea Kulin. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind zu beachten. Eine Liste der Besucher mit Namen, Adresse und Telefonnummer muss vor Ort angefertigt werden. Die Liturgie übernimmt Prof. Dr. Berthold Köber, die Predigt hält der Kölner Stadtsuperintendent i.R. Karl Schick. Chorleitung und Orgelspiel liegen in der Verantwortung von Andrea Kulin. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind zu beachten. Eine Liste der Besucher mit Namen, Adresse und Telefonnummer muss vor Ort angefertigt werden. Rainer Lehni

