Stellenangebot: Büroangestellte für die Landesgeschäftsstelle in Stuttgart

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V., Landesgruppe Baden-Württemberg, sucht ab sofort eine Büroangestellte (m/w/d) für die Geschäftsstelle in Stuttgart, Teilzeit 20-Stunden-Woche.

Das Büro der Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. befindet sich im Haus der Heimat in Stuttgart. Fotos: Michael Konnerth

Blick auf das Haus der Heimat, Schlosstraße 92, in Stuttgart, Eingang rechts im Bild.

Die Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche beinhaltet nach Absprache auch Homeoffice sowie gelegentliche Abend- oder Wochenendarbeit vor Ort in der Landesgeschäftsstelle im Haus der Heimat, Schlossstraße 92 in Stuttgart.: Alle erforderlichen Tätigkeiten bezüglich Organisation und Verwaltung eines Vereins (unter anderem Beitrags- und Mitgliederverwaltung, Finanzbuchhaltung, Schriftverkehr – auch elektronisch – selbständig bearbeiten, Betreuung der Mitglieder und Kreisgruppen, telefonische Anfragen beantworten): Abitur, abgeschlossene Berufsausbildung, Berufserfahrung in Büro- oder Verwaltungstätigkeit, gute Kenntnisse im Bereich der MS-Office Produkte und Bereitschaft, sich in die vorhandene Verwaltungssoftware einzuarbeitenmit Lebenslauf und Zeugnissen werden per E-Mailan die Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, E-Mail: Siebenbuerger-Sachsen-BW [ät] t-online.de, erbeten.