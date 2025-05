13. Mai 2025

Internationaler Museumstag 2025 im Siebenbürgischen Museum Gundelsheim: „Baden-Württemberg spinnt, wir klöppeln!“

Unter dem Motto „Baden-Württemberg spinnt.“ laden am Sonntag, den 18. Mai, die Museen des Museumsverbands Baden-Württemberg zum Internationalen Museumstag 2025 ein. Auch das Siebenbürgische Museum Gundelsheim ist dieses Jahr wieder mit dabei.

Hier wird nicht nur an einem dichten Netz kultureller Angebote gesponnen, sondern auch ganz konkret durch die Sonderausstellung „Ágnes Lörincz. Verdichtete Zeit – Handarbeit“ an das Motto angeknüpft. Ab 13 Uhr findet hierzu eine Klöppelvorführung mit Frau Wachsmann in den Räumen der Sonderausstellung statt.



Bereits um 11 Uhr startet der Museumstag mit einer Führung durch die Gemäldegalerie mit Museumsleiter Dr. Markus Lörz, bei der Werke vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart entdeckt werden können. Von 14 Uhr bis 15.30 Uhr findet eine Vorlese- und Malwerkstatt für Kinder (1.-6. Klasse) mit Barbara Warga statt. Ebenfalls um 14 Uhr wird eine Führung durch die Schatzkammer zu den Preziosen der Sammlung angeboten.



Außerdem kann an diesem Tag zum letzten Mal die Kabinettausstellung „Lagergrafik. Emerich Amberg, Friedrich von Bömches, Karl Brandsch” mit historisch bedeutenden Grafiken aus der Zeit der Deportation Rumäniendeutscher in sowjetische Arbeitslager 1945 – 1949 besucht werden.



Alle Veranstaltungen sowie der Eintritt ins Museum von 11-17 Uhr sind am Internationalen Museumstag 2025 kostenlos!

