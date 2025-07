Lichtert, Line Dance und mehr

Am 24. Mai fand im evangelischen Gemeindehaus in Crailsheim eine gelungene Frauentagung der Landesgruppe Baden-Württemberg statt, die zahlreiche Teilnehmerinnen aus der Region anzog. Unter der Leitung der engagierten Frauenreferentin Gerlinde Zekel wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten, das sowohl informativ als auch unterhaltsam war.

Frauentagung der Landesgruppe Baden-Württemberg in Crailsheim. Foto: Gerlinde Zekel

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Gastgeber der Tagung, die Kreisgruppe Crailsheim, vertreten durch den Kreisgruppenvorsitzenden Reinhold Bruckner, gab Gerlinde Zekel einen kurzen Rückblick über die Frauentagungen der vergangenen 15 Jahre. Sie hatte dazu eine Präsentation mit vielen Fotos vorbereitet.Das Programm musste aus organisatorischen Gründen kurzfristig umgestaltet werden, so dass anstatt der siebenbürgischen Bratwurstherstellung das Thema Lichtert und Lichtertbäume in Siebenbürgen auf dem Vormittagsprogramm stand. Frau Zekel erläuterte anhand einer Präsentation die Herkunft und die Herstellungsarten dieses Weihnachtsbrauches. Ein Ausstellungsstück hatte für diesen Tag Katharina Fleischer aus Neudorf bei Schäßburg mitgebracht, so dass wir am leibhaftigen Objekt Machart, Größe und Schmuck bewundern konnten. So haben wir erfahren, dass dieser Brauch kein Ersatz für den Weihnachtsbaum war, sondern in der Regel von Jugendlichen geschmückt und in der Kirche zu Weihnachten aufgestellt wurde. Beim Baumschmuck sind die Fähnchen ein typisches Gestaltungsmerkmal. Dabei wird der Scherenschnitt häufig eingesetzt. Die Teilnehmerinnen erhielten im Anschluss eine ausführliche Übungsanleitung von Frau Fleischer, sodass sie nach der Theorie ihr Geschick bei der Herstellung von Papierblumen selbst ausprobieren und vertiefen konnten.Nach einem leckeren Mittagessen, das alle Anwesenden genossen, ging es am Nachmittag aktiv weiter. Unter der Anleitung von Sandra Hornung wurde Line Dance getanzt. Die Stimmung war fröhlich und lebhaft, und alle waren begeistert von den mitreißenden Bewegungen und dem Gemeinschaftsgefühl.Die Veranstaltung wurde von Gerlinde Zekel souverän geleitet und war ein voller Erfolg. Ein herzlicher Dank gilt allen Teilnehmerinnen, die durch ihr Engagement zum Gelingen dieses schönen Tages beigetragen haben. Ein besonderer Dank geht auch an die Frauen der Kreisgruppe Crailsheim – hier besonders an Familie Bruckner und Renate Jäger, die den Tag zu einem Erlebnis werden ließen. Wir freuen uns schon auf die nächste Frauentagung und hoffen, dass noch viele Frauen daran teilnehmen werden!

Astrid Rheiner