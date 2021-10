Rezepte zum Ausprobieren: Ofen-Zwetschken mit Röster und Eierlikör-Sabayon

Dieses Mal gibt es eine Nachspeise!

Ofen-Zwetschken

Röster

Sabayon

24 Zwetschken; 24 geschälte Mandeln; 100 g Marzipan; 4 EL Butter; 2 EL Kristallzucker; Schale von 1 Zitrone; VanillezuckerDie Zwetschken halb aufschneiden und die Kerne entfernen. Dann die Mandeln mit ein wenig Marzipan umhüllen und anstelle des Kernes in die Zwetschken geben. Butter in einer ofenfesten Form erhitzen, die gefüllten Zwetschken mit der Öffnung nach oben hineinsetzen und mit Zucker und Vanillezucker sowie geriebener Zitronenschale bestreuen. Die Zwetschken im Backrohr bei 180°C 10 Minuten schmoren.1 kg Zwetschken; 200 g Kristallzucker; 2 cl Wasser; 1/4 l Orangensaft; 1 Zimtrinde oder Zimtpulver; Zesten von 1/2 ZitroneDie Zwetschken halbieren und entkernen, Zucker zu Karamell kochen, dann mit Wasser und Orangensaft ablöschen. Die Zimtrinde und Zitronenzesten dazugeben, noch etwas kochen, dann die halbierten Zwetschken dazugeben und langsam weichdünsten.150 ml Eierlikör; 4 Dotter; 1 EL Kristallzucker; 1 EL VanillezuckerAlle Zutaten in eine Metallschüssel geben, dann über Wasserdampf handwarm cremig aufschlagen.Den Röster auf dem Teller anrichten, dann die Ofen-Zwetschken daraufsetzen. Den Sabayon und etwas von der Röstersauce darauf verteilen, mit frischer Minze garnieren. Tipp: Natürlich würde ein Vanille- oder Mohneis auch sehr gut dazu schmecken.