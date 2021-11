Dank an scheidenden Vorstand und Helfer

Mit der Fertigstellung der Umbauarbeiten und der Inbetriebnahme der Einrichtungen auf Schloss Horneck endet fast zeitgleich auch die Amtsperiode des Vorstands des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“. Die Leistung ist im Ergebnis beeindruckend und allgemein einsehbar belegt.

Helge Krempels ist der neue Vorsitzende des Schlossvereins. Foto: Hermann Depner

Wie fordernd und aufwendig diese wichtige Phase der Neuausrichtung von Schloss Horneck gewesen ist, wie viel Aufwand in Planung, Abstimmung und Umsetzung, auch unter den erschwerten Bedingungen des alles überlagernden Pandemieausbruchs, gewesen sein muss, lässt sich nur erahnen. Der Einsatz und die Arbeitsleistung des insgesamt ehrenamtlich wirkenden Vorstands und des Schlossteams kann vor diesem Hintergrund kaum angemessen erfasst und gewürdigt werden. Die hohe Identifikation mit der Aufgabe des Um- und Ausbaus und der Neuausrichtung von Schloss Horneck ist ein Dienst an der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft.Ich danke allen daran Beteiligten, vor allem den Mitgliedern des Vorstands des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V., die sich bisher dafür eingesetzt haben. Eine besondere Würdigung sei dabei zwei sehr wichtigen, scheidenden Vorstandsmitgliedern gewidmet, Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch und Herta Daniel, die sich beide unermüdlich seit 2015 für die Belange des Schlossvereins eingesetzt und zusammen mit Dr. Axel Froese im geschäftsführenden Vorstand die schweren Jahre des Umbaus erfolgreich gelenkt haben. Einigen Vorstandsmitgliedern, die sich auch weiterhin im neuen Vorstand für die Ziele des Kulturzentrums einsetzen, gebührt besonderer Dank: Dr. Axel Froese, Werner Gohn-Kreuz, Alfred Deptner und Michael Konnerth. Dank gilt auch dem unentbehrlichen Schlossteam, in dem einige jahrelang ehrenamtlich neben dem Vorstand für den Verein gearbeitet haben, einige seit kürzerer Zeit intensiv mitwirken und einige Verantwortung im neuen Vorstand übernehmen.Es wurde für bewährte Kontinuität bei behutsamer personeller Erneuerung gesorgt, als am 30. Oktober dieses Jahres die Staffel an den neuen Vorstand übergeben worden ist. Letztlich sind es die Menschen, die sich in gemeinschaftlichem Entschluss und Engagement für diese Ziele einsetzen und ihre Erfüllung ermöglichen, worauf auch zukünftig vertraut werden kann.Unterstützung in Rat, Tat und nicht zuletzt finanzielle Unterstützung von vielen, dem Schloss wohlgesinnten Menschen, sind ein wesentlicher Bestandteil für den erreichten Erfolg, was mich veranlasst, sie alle in meinen Dank einzubeziehen.

Helge Krempels