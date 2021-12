Weihnachtskonzert zum Mitsingen auf YouTube und Facebook

Die Aufnahmen des Weihnachtskonzerts von „Trio Saxones Plus“ werden am vierten Adventssonntag, dem 19. Dezember, um 19.00 Uhr deutscher Zeit als Multistream auf YouTube und Facebook veröffentlicht.

Blick durch den Adventskranz auf die Musikband „Trio Saxones Plus“ bei den Dreharbeiten in Mühlbach, v.l.n.r.: Pfarrer Alfred Dahinten, Alexandra Pamfilie, Pfarrer Dietrich Galter, Adrian Pamfilie.

Bei den Dreharbeiten für das Weihnachtskonzert der Musikband „Trio Saxones Plus“, v.l.n.r. Alexandra Pamfilie, Pfarrer Dietrich Galter, Adrian Pamfilie, Eduard Schneider und Claudiu Riemer. Im Hintergrund die Gastgeberin Michaela Streulea, Miteigentümerin der Firma PROPACK, Mühlbach.

Überall auf der Welt wird die Advents- und Weihnachtszeit mit unterschiedlichen Bräuchen gefeiert. Dazu gehören das Basteln und das Vorbereiten des Weihnachtsbaumes, das Backen der Weihnachtsplätzchen und Lebkuchen, aber vor allem das Singen von Advents- und Weihnachtliedern. In den meisten Fällen sind es die Mütter, welche die Lichtlein des Adventskranzes der Reihe nach zum Leuchten bringen: „Erst eins, dann zwei, dann drei, dann Vier, dann steht das Christkind vor der Tür.“Ist es nicht erstaunlich, wie sehr brennende Kerzen unser Gemüt ansprechen und zur Besinnlichkeit führen? Es kann sein, dass aus dem Leben unserer Vorfahren noch ganz tiefe Erinnerungen an die Kostbarkeit des Lichtes in uns vorhanden sind. Unsere Mütter und Großmütter haben eine besonderse Empfänglichkeit und eine größere Ahnung von der Bedeutsamkeit des Lichtes für die kommenden Generationen.Ein bisschen Besinnlichkeit, ein bisschen Ruhe – die laut dem Hebräerbrief noch vorhanden für das Volk Gottes –, ein bisschen Licht und Farbe will die Musikband „Trio Saxones Plus“ in die Herzen ihrer Zuhörer bringen. Dazu haben die Musiker eine ganze Reihe von Advents- und Weihnachtsliedern aufgezeichnet, teils aus dem deutschen Volksgut, teils aus der rumänischen Tradition stammend, aber auch solche, die längst zu internationalen Hits geworden sind. Weihnachtslieder kann man sowieso nur noch schwer einer Nation oder Nationalität zuordnen; das französiche „Minuit, chrétiens“ ist erst in der englischen Variante unter dem Titel „O Holy Night“ richtig bekannt geworden, „Jingle Bells“ und „Winter Wonderland“ werden in allen möglichen Sprachen gesungen, und „Stille Nacht“ soll laut Wikipedia bereits in mehr als 300 Sprachen übersetzt sein. Zu Weihnachten, wenigstens zu Weihnachten, verwischen sich die Grenzen, und die Nationen rücken zusammen.Möge die Musik auch uns alle einander ein bisschen näher bringen. Durch die digitale Technik ist es möglich, dass wir uns sehen, uns im „Chat“ (sächsisch: Rokestuf) miteinander unterhalten, uns austauschen über die Grenzen der Pandemie hinweg. Und vielleicht gelingt es uns sogar, die Einsamkeit des einen oder anderen zu durchdringen, denn wir alle miteinader den Advent und warten alle miteinader auf die Ankunft des Herrn.Daswird am vierten Adventssonntag, dem 19. Dezember, um 19.00 Uhr deutscher Zeit als Video-Stream auf mehreren Plattformen gesendet werden, darunter auf dem YouTube-Kanal www.youtube.com/siebenbuergerde , der Facebook-Seite www.facebook.com/siebenbuergerde des Verbandes, dem Mühlbacher YouTube-Kanal „Sebeș Mühlbach Schneider TV“ www.youtube.com/SebesTV , dem YouTube Kanal des Siebenbürgenforums Demokratisches Forum der Deutschen in Siebenbürgen und nicht zuletzt auf der Facebook-Seite von Radio Siebenbürgen www.facebook.com/RadioSiebenbuergen Der Konzert-Stream wird zeitgleich auf YouTube und Facebook veröffentlicht. Auf dem PC öffnen Sie in einem Browser Ihrer Wahl (Chrome, Firefox etc.) die Adresse www.youtube.com/siebenbuergerde und wählen das entsprechende Video, das mit „Live“ markiert ist. Auf mobilen Geräten wie Handys, Tablets und internetfähigen Fernsehgeräten (Smart-TV) ist oft eine YouTube-App vorinstalliert. Unseren Kanal finden Sie hier mit einer Suche nach „siebenbuerger.de“. Auf der Facebook-Seite des Verbandes www.facebook.com/siebenbuergerde wird das Konzert auch gestreamt. Beim Einrichten der Empfangsgeräte sind Ihre Enkelkinder gerne behilflich.

Alfred Dahinten