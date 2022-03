„MELODY Band & Freunde“ mit neuer CD

Die Musikband „MELODY & Freunde“ (M & F) hat sich in der für Musiker schwierigen Coronazeit mehrfach zusammengefunden, um eine langjährige Idee zu verwirklichen. Für alle Landsleute, die vielen Fans, Freunde der Tanz- und Partymusik wurde eine neue CD mit dem Titel „HEIMAT“ produziert.

Nachdem Anfang 2020 „das Coronavirus plötzlich und unerwartet auf die Menschheit und uns alle einprasselte und gar nichts mehr ging, keine Feste, keine Feiern, keine Tanzveranstaltungen“, hatte Gerhard Roth die Idee, eine der alten Heimat Siebenbürgen und den musikbegeisterten Landsleuten gewidmete CD herauszubringen. Als Erstes ging er auf den „Musikprofessor“, Komponisten und Keyboarder der Band, Ewald Durst und seinen Bruder Hermann Roth zu und tauschte sich mit ihnen in Ewalds Musik- und Produktionszimmer aus.Der Titel „Siebenbürgerland“ schwirrte seit vielen Jahren in Gerhards Kopf: „Diesen unglaublichen und unvergleichlichen Text unseres Landsmann aus Weidenbach, R. Klusch, der ein bisschen umgeschrieben wurde, dazu die wunderbare Melodie musste ich unbedingt für unsere Landleute umsetzen.“ Über viele Wochenenden sammelte man Ideen, tauschte sich aus, spielte verschiedene Parts ein und so entstand, laut Gerhard Roth, eine „Hymne“. Als sie merkten, dass die Pandemie immer länger dauerte, arbeitete jeder von der Band an weiteren Ideen und so entstand der Titel der neuen CD „HEIMAT“.Siegi Roth, Schlagzeuger der Band, entwarf ein ansprechendes Cover mit Bildern und Details aus Siebenbürgen, zum Beispiel aus Holzmengen, dem Heimatort des Bassisten Tom Schneider. Chris Schoger, Gitarrist der Band, spielte die Gitarrenparts ein und entwickelte mit Oli Roth, Saxspieler, und Tom Schneider super Ideen auch für die vier folgenden Titel. Dazu gehören ein Remix von Tony Marshall, „Mein Elternhaus“, der wieder aufgenommene Titel des Melody-Sextetts „Meine Heimat, wie du mir fehlst“, eine unheimlich schöne unplugged Version von „Siebenbürgerland“ sowie ein von Ewald Durst komponierter Titel, „Hey Amigo, wir sind Freunde“, der auch als Single-Auskopplung zum Herunterladen erscheint. Den Text schrieb auch ein Landsmann, Kurt Schoger, der bundesweit bekannt ist und u.a. für die Kastelruther Spatzen und andere Schlagerstars textet. Unterstützt wurde die Band vom Artwork-Designer und Fotografen Francis Ribeiro Da Silva und Landsmann Kurt Sitterli an der Percussion. Produziert und aufgenommen wurde die CD vom bekannten Brüderpaar Georg und Walter Wörle, Wörle Musicland, mit denen die Band schon einmal zusammenarbeitete.Die sieben sehr heimatverbundenen Musiker möchten „allen Landsleuten und der alten Heimat Siebenbürgen was für die Ewigkeit zurückgegen“, so Gerhard Roth, Leiter der Band. Deswegen werden sie vom 5. bis 14. August 2022 auch am Kultursommer in Siebenbürgen teilnehmen. Weitere Infos über die CD und Termine bei Gerhard Roth, E-Mail: g-rosso [ät] gmx.de, Telefon: (0931) 68727, Mobil: (0171) 3821573.