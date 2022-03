„Wo eine Stimme erklingt, klingt auch das Herz“ – so heißt es im Vorwort eines „Sächsischen Volksliederbuches“. Unter diesem Motto wurde der Chor „Singkreis Kampestweinkel“ der Kreisgruppe Bietigheim-Bissingenim Jahr 2002 gegründet. Einige von ihnen werden sich fragen, was „Kampestweinkel“ bedeutet. Es ist eine idyllische Gegend in Siebenbürgen zwischen Agnetheln, Großschenk und Kerz. Eingebettet zwischen Hügeln und Wäldern liegt Braller, eines der Dörfer aus dem Kampestweinkel. Aus Braller kommen fast alle unsere Chormitglieder. Unser gemeinsamer Wunsch war es, Lieder im Braller Dialekt, unserer sächsischen Mundart, auf Tonträger aufzunehmen, um diese für die Nachkommen zu erhalten.

20 Jahre „Singkreis Kampestweinkel“. Zum Jubiläum wurde eine Doppel-CD herausgebracht. Bildcollage: Emmi Mieskes

Am Anfang waren wir 16 Sänger, zehn Frauen und sechs Männer, die Gruppe wuchs auf 21 Personen an. Ab 2011 hörten unsere ältesten Sänger auf, es blieben die singfreudigen Frauen und unser Dirigent Heinz Mieskes. In der Zwischenzeit sind 20 Jahre vergangen. Wir haben insgesamt 120 Lieder aus unserem Repertoire auf sechs Tonträger aufgenommen. Es sind vorwiegend alte siebenbürgische Lieder, die zu verschiedenen Anlässen erklangen, mit denen wir Erinnerungen an unsere Heimat verbinden, aber auch deutsche Lieder, die in Gottesdiensten und zu verschiedenen Festen gesungen wurden. Schließlich waren Lieder unsere ständigen Begleiter in Freud und Leid.Der Singkreis Kampestweinkel hatte in diesen Jahren regelmäßige Auftritte bei den Veranstaltungen der Kreisgruppe Bietigheim-Bissingen und den Heimattreffen der HOG Braller. Es waren Gottesdienste mit siebenbürgischer Liturgie, Gedenk- und Weihnachtsfeiern, große Chortreffen in Schwäbisch Gmünd und Böblingen, Teilnahme an Projektchören zum Sachsentreffen in Hermannstadt 2017 und zum 70-jährigen Jubiläum der Landesgruppe Baden-Württemberg 2019. Nicht zu vergessen 2018 die Teilnahme an der Präsentation des Buches „E Liedchen hälft ängden“, alte und neue Lieder aus Siebenbürgen, in Fürth.Die regelmäßigen Proben waren immer ein fröhliches Miteinander. Wir feierten Geburtstage, hatten zusammen viel Spaß bei Fasching und Grillfesten; es wurde viel erzählt und gelacht, es wurden viele Erinnerungen wachgerufen, natürlich dabei auch manches Gläschen getrunken.Dann kam Corona, die Proben fielen aus. Das Singen fehlte uns allen sehr. Als Entschädigung und kleinen Ersatz für das „Nicht-Singen-Können“ überraschten wir die Sängerinnen 2020 mit einer neuen Weihnachts-CD mit 17 Liedern aus verschiedenen Ländern, die wir bereits aufgenommen, jedoch noch nicht auf Tonträger übertragen hatten. Während der Sommerzeit trafen wir uns zum Singen im Garten, mehr war nicht möglich.Für 2022 ist der Auftritt im Theater „De Wusch“ beim Brauchtumsnachmittag des Heimattags in Dinkelsbühl geplant und drei weitere bei Aufführungen desselben Stückes Anfang August im Zuge des Siebenbürgischen Kultursommers. Wir freuen uns schon sehr darauf ... Was sonst noch sein wird? Warten wir es ab.Zum 20-jährigen Jubiläum des „Singkreis Kampestweinkel“ haben wir für alle Liebhaber des vielfältigen siebenbürgischen Liedgutes die schönsten 57 Lieder auf einer Doppel-CD mit dem Titel „Der Kirchturm grüßt“ (mit GEMA-Freigabe) herausgebracht. Wir danken den Sängern, Sängerinnen und unserem Dirigenten Heinz Mieskes für diese gemeinsamen Jahre, alle waren und sind mit Herz und Seele dabei. Die CD kann man unter Telefon: (0 71 42) 6 32 88 gegen eine Spende beziehen.

Emmi Mieskes