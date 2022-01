2. Januar 2022

Jubiläums-CD und Festschrift "70 Jahre Siebenbürger Blasmusik Stuttgart"

Nun ist es doch passiert! In Baden-Württemberg sind die Corona-Regeln verschärft worden und es gilt die Alarmstufe. Für den Verein Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. bedeutet das, dass wir alle Termine absagen mussten, einschließlich der Probetermine des Orchesters. Die Vorbereitungen für unseren Neujahrsball am 8. Januar 2022 in der Festhalle Denkendorf konnten erst spät beginnen und mussten früh wieder eingestellt werden. Demzufolge müssen wir den Termin leider absagen!

Die Hoffnung lebt weiter und wir wünschen uns allen ein besseres neues Jahr, in dem wir unsere regelmäßigen Termine wieder anbieten können! Vor allem wollen wir unsere Jubiläumsfeier nachholen, für die wir wegen Planungsunsicherheit noch kein Datum festgelegt haben.



Wir haben aber eine Jubiläums-CD und die Festschrift „70 Jahre Siebenbürger Blasmusik Stuttgart“, die wir unseren Blasmusikfreunden als „Überbrückungshilfe“ anbieten können! Die CD enthält eine Auswahl der schönsten Titel unserer ersten drei CDs und in der Festschrift kann der Werdegang unseres Vereins vom Adjuvantenchor zum „eingetragenen Verein“ nachverfolgt werden. „Das ist ein großartiger Rückblick, ein Zusammenschnitt vieler erfolgreicher Aktionen und ein gewaltiges, geballtes musikalisches Siebenbürger Potential aus 70 Jahren Erfolgsgeschichte, Talenten, Ringen, Aufraffen, Zusammenhalt und vieles, vieles mehr“ (Fanpost). Beides ist einzeln oder im Paket erhältlich, die CD für 15 Euro, die Festschrift für drei Euro zuzüglich Portogebühr.



Nähere Informationen können Sie gern über alle Mitglieder der Kapelle, die Vorstände Michael Rochus, Telefon: (07150) 32316, Eckard Martini, Telefon: (07195) 53055, oder per E-Mail über info [ät] karpaten-express.de sowie von unserer Homepage



