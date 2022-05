1. Mai 2022

Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.: Hoffest auf der ­Schwäbischen Alb und JUbiläumsfeier in Denkendorf

Nachdem das zehnte Hoffest der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. am Muttertag in Ödenwaldstetten auf der Schwäbischen Alb wegen Corona zwei Mal verschoben werden musste, darf es nun wieder stattfinden. Die Musikanten freuen sich die Freunde der Blasmusik am Muttertag, dem 8. Mai, ab 11.00 Uhr wieder beim Hoffest der Hohensteiner Hofkäserei, Heidäckerhof 1, in 72531 Hohenstein-Ödenwaldstetten begrüßen zu dürfen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt und für gute Stimmung ist wie immer unser Original Karpaten-Express unter der Leitung von Hans-Otto Mantsch zuständig. Blasmusik mit Herz und Schwung dürfen Sie auch gern mit nach Hause nehmen. Wir werden unsere Jubiläums-CD dabei haben und unsere Festschrift zu 70 Jahre Siebenbürger Blasmusik Stuttgart ist auch empfehlenswert. Einladung zum 70-jährigen Jubiläum am 21. Mai 2022 in Denkendorf Bedingt durch die bisherigen Einschränkungen, musste 2021 auch die Veranstaltung zu unserem 70-jährigen Jubiläum verschoben werden. Die darf jetzt auch nachgeholt werden. Wir laden euch herzlich ein, mit uns dieses Ereignis am 21. Mai 2022 in der Festhalle, Mühlhaldenstr. 111, in 73770 Denkendorf zu feiern. Einlass ist ab 18.00 Uhr, die Veranstaltung beginnt 19.00 Uhr, der Eintritt ist frei! Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage Für das leibliche Wohl ist gesorgt und für gute Stimmung ist wie immer unser Original Karpaten-Express unter der Leitung von Hans-Otto Mantsch zuständig. Blasmusik mit Herz und Schwung dürfen Sie auch gern mit nach Hause nehmen. Wir werden unsere Jubiläums-CD dabei haben und unsere Festschrift zu 70 Jahre Siebenbürger Blasmusik Stuttgart ist auch empfehlenswert.Bedingt durch die bisherigen Einschränkungen, musste 2021 auch die Veranstaltung zu unserem 70-jährigen Jubiläum verschoben werden. Die darf jetzt auch nachgeholt werden. Wir laden euch herzlich ein, mit uns dieses Ereignis am 21. Mai 2022 in der Festhalle, Mühlhaldenstr. 111, in 73770 Denkendorf zu feiern. Einlass ist ab 18.00 Uhr, die Veranstaltung beginnt 19.00 Uhr, der Eintritt ist frei! Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage www.karpaten-express.de oder können über Telefon (07150) 32316 eingeholt werden. W. Wagner

Schlagwörter: Siebenbürger Blasmusik Stuttgart, Karpaten Express, Muttertag

