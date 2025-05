Wunderschöne Muttertagsfeier in Aschaffenburg

Es ist Sonntag, der 4. Mai – damit die Mütter ihren Ehrentag im Kreise der Kinder und Enkelkinder feiern können, hatte der Vorstand der Kreisgruppe Aschaffenburg zur Feier des Muttertages eingeladen und alles vorbereitet: das Vereinsheim des Hasenzuchtvereins Aschaffenburg-Strietwald liebevoll eingedeckt und geschmückt.

Gemeinsames Singen bei der Muttertagsfeier in Aschaffenburg. Foto: Hanni Franz

Bei herrlichem Sonnenschein folgten zahlreiche Landsleute unserer Einladung und nach und nach füllte sich das Vereinsheim. Es gab herzliche Begrüßungen und man freute sich, wieder ein paar gemütliche Stunden in siebenbürgischer Gemeinschaft verbringen zu können. Horst Wädt, Vorsitzender der Kreisgruppe Aschaffenburg, begrüßte alle aufs Herzlichste und betonte die Bedeutung des Muttertages anhand von passenden Versen. Er wünschte den Müttern alles Gute und für den kommenden Sonntag einen wunderschönen Tag.Gemeinsam wurden, begleitet am Akkordeon von Gerhard Stefani-Figuli sowie an der Mundharmonika von Helmut Szegedi, die Lieder „Der Mai ist gekommen“, „Det Motterhärz“, „Mein Mütterlein“ und „Deine Augen seh‘ ich gern“ gesungen. Zwischendurch wurden eine Kurzgeschichte und Gedichte zum Muttertag von Vorstandsmitgliedern vorgelesen. Vielleicht trauen sich unsere kleinen Gäste nächstes Jahr doch ein paar Gedichte für ihre Mamas und Omas vorzutragen?Bei Kaffee und leckerem Kuchen von einem reichhaltigen Büfett, teilweise mit siebenbürgischen Spezialitäten, stärkten sich alle. Die Kinder besuchten die Kaninchen und konnten draußen auf der Wiese spielen. Bei angeregten Gesprächen sowie Gesang, instrumental begleitet von Gerhard und Helmut, erfüllten alte Volkslieder, teilweise in siebenbürgisch-sächsischer Mundart, den Raum! Man genoss in entspannter Atmosphäre das Beisammensein und trennte sich in der Gewissheit, gemeinsam einen wunderschönen Nachmittag verbracht zu haben. Beim Abschied wurden die Rosen aus den Vasen an die Mütter verteilt. Herzlichen Dank an alle, die zum guten Gelingen dieser Feier beigetragen haben.

Hanni Franz