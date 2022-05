Familien-Kochduell mit siebenbürgischer Beteiligung

„Zwei Familien kochen jeweils eine Woche lang um die Wette – mit Teamgeist, Kreativität und knappem Budget. Weder das Zeitlimit noch das Wochenbudget von 100 Euro dürfen sie überschreiten. Zwischen den Herden steht Moderator Steffen Henssler den Familien unparteiisch zur Seite. Jeden Tag muss nach 20 Minuten eine Vorspeise und nach 40 Minuten ein Hauptgericht auf dem Tisch stehen. Die Jury aus TV-Köchin Zora Klipp und TV-Koch Ali Güngörmüs vergibt die Punkte beim fünftägigen Wettstreit. Wer am Freitag insgesamt die meisten Punkte erzielt hat, erhält als Preis 1000 Euro.“ So die Ankündigung der ARD zur Sendung „Familien-Kochduell“.

Aufgekocht: Die vier Span-Mädels traten beim Familien-Kochduell an. Foto: privat

In der Woche vom 9. Mai tritt eine siebenbürgische Familie an: die Schwestern Marion Lokodi und Sibille Bielz gemeinsam mit ihren Cousinen. Marion schreibt: „Teilgenommen haben wir unter dem Namen meiner Schwester, Sibille Bielz. Geboren sind wir aber alle als Span. Meine Cousinen sind Vanessa und Larissa Span, geboren in Baden-Baden, aber ihre Wurzeln haben sie in Heltau, wo auch ­Sibille und ich geboren sind. Uns war wichtig, ein paar Gerichte aus unserer Heimat einzubringen, daher machte Larissa Langos als Vorspeise und ­Sibille Paprikasch als Hauptspeise. ­Vanessa bereitete Bekanntes aus ihrem familienbetriebenen Biergarten wie Pfannkuchen und Pfifferlinge zu und ich selbst gemachte Nudeln, da ich die Leidenschaft dafür von meinen Omas geerbt habe, die in der Heimat immer Nudeln selbst machten.“ Sibille hat übrigens Erfahrung, wenn es ums Kochen im Fernsehen geht: 2015 nahm sie unter ihrem Mädchennamen Span an der VOX-Sendung „Das perfekte Dinner“ teil – und gewann mit einem siebenbürgischen Menü, tatkräftig unterstützt von Schwester Marion, die bei den Vorbereitungen half.Wie wohl die siebenbürgischen Gerichte bei der Jury des „Familien-Kochduells“ ankommen? Wer es wissen möchte, kann Familie Bielz ab dem 9. Mai beim Kochduell erleben – allerdings nur in der Mediathek der ARD, da die Sendung inzwischen leider abgesetzt wurde.

dr