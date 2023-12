27. Dezember 2023

TV-Sendung über Advent auf Schloss Horneck

Der Schlossverein hat am Samstag, dem 2. Dezember, erstmalig einen KulturTag im Advent auf Schloss Horneck angeboten. Das Motto lautete: „Schloss Horneck leuchtet“. Damit wurde Schloss Horneck in den dreitägigen Gundelsheimer Weihnachtsmarkt integriert. Ein Team der deutschsprachigen Akzente-Sendung des Rumänischen Fernsehens TVR war dabei und hat das Geschehen aufgezeichnet. Was dabei entstand, sehen Sie in einem Film von Christel Ungar, Tiberiu Stoichici und Arno R. Ungar.

Das Karpaten-Orchester Heilbronn erfreut mit siebenbürgischer Blasmusik auf der Terrasse von Schloss Horneck. Standbild aus der Akzente-Sendung des Rumänischen Fernsehens Im ersten Teil hat das Fernsehteam die weihnachtliche Stimmung in der Stadt Gundelsheim eingefangen, danach werden Petra Klee aus dem Schlosshotel mit den Wichteln gezeigt und – im Hauptteil der Sendung – der KulturTag mit dem Karpaten-Orchester Heilbronn, das siebenbürgische Blasmusik bietet, dem schönem Adventssingen und den Darbietungen der Jugendtanzgruppe Heilbronn.



Die 47 Minuten lange Sendung in deutscher Sprache können Sie in der Mediathek TVR PLUS des Rumänischen Fernsehens sehen (bitte betätigen Sie den Lautstärke-Regler rechts unten, falls Sie keinen Ton haben):

Schlagwörter: TV-Tipp, Mediathek, Schloss Horneck, Siebenbürgisches Kulturzentrum, TVR

