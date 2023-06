6. Juni 2023

Kreisgruppe München: Heimat geht durch den Magen

Am 22. April fand der 1. Siebenbürgische Kochkurs in München statt. Organisiert vom Jugendreferat der Kreisgruppe München, trafen sich um 10.00 Uhr 25 motivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um in der Küche der Ichoschule siebenbürgische Rezepte zu kochen und zu lernen. Auf dem Menüplan standen lauter leckere Sachen. Als Vorspeise gab es weiße Bohnensuppe und Ciorbă de perișoare. Auch bei der Hauptspeise war für alle was dabei, denn es gab gefüllte Paprika – sowohl vegetarisch als auch mit Fleisch. Dazu gab es Käs-Palukes und als Nachspeise selbst gemachte Cremeschnitten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kochkurses in München. Foto: Arno Müller Bei der Planung der Rezepte für den Kochkurs hatten wir sehr viel Spaß und lernten auch die Traditionen der anderen besser kennen. Als wir uns auf gefüllte Paprika als Hauptspeise geeinigt hatten, ging es darum, was es als Beilage geben soll. Und alle fünf aus dem Orgateam kannten von daheim eine andere Beilage. Es waren also fünf unterschiedliche Meinungen bei fünf Frauen. Das können bestimmt alle Leserinnen und Leser sehr gut nachvollziehen. Gleichzeitig ging es bei dem Kochkurs vor allem darum, ein paar Rezepte auszuprobieren, die man von daheim kennt und selbst noch nie ausprobiert hat. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen nach dem Kochkurs ein Heft mit allen Rezepten, die an dem Tag gekocht wurden, und können diese so daheim nachkochen. Das Orga-Team der Kreisgruppe München, von links: Patricia Helwig, Martina Schorsten, Elke Fleps, Beate Fleps und Heidi Mößner. Foto: Bernhard Hienz Gefördert wurde der Kochkurs durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.



Im Herbst plant die Kreisgruppe München einen weiteren Kochkurs mit neuen Rezepten; wer darüber informiert werden möchte, kann sich gerne vormerken lassen (E-Mail an: beate.fleps[ät]gmail.com) oder folgt uns in den sozialen Medien ( Facebook: Verband der Siebenbürger Sachsen – Kreisgruppe München Instagram: jtg_muenchen ). Wir freuen uns auf weitere leckere und fröhliche Kochveranstaltungen mit euch – denn nicht nur Liebe, sondern auch Heimat geht durch den Magen! Beate Fleps

