22. Oktober 2022

Stellenausschreibung des BdV

Der Bund der Vertriebenen (BdV), Landesverband Baden-Württemberg, sucht zum 01.01.2023 für die Landesgeschäftsstelle in Stuttgart unbefristet mit 19,5h/Woche eine/n: MITARBEITER/IN (m/w/d) KULTUR- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

IHRE AUFGABEN



Kulturarbeit

• Sie unterstützen die Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen

• Ihnen obliegt die Antragstellung und die Abrechnung der Kulturfördermittel (§96 BVFG) und Projektzuwendungen

• Sie betreuen interne und externe Veranstaltungen des BdV, treffen Absprachen mit den Akteuren und sind Ansprechpartner vor Ort.



Öffentlichkeitsarbeit

• Ihnen obliegt in Abstimmung mit dem Geschäftsführer die Entwicklung der strategischen Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit und des öffentlichen Auftretens des Bundes des Vertriebenen.

• Sie betreuen und pflegen eigenständig alle Inhalte der Website unseres Verbandes und arbeiten mit externen Dienstleistern zum Betrieb und der Weiterentwicklung der Website zusammen.

• Ihnen obliegen die strategische Entwicklung, die redaktionelle Mitarbeit und die Koordination des Druckprozesses unseres Publikationsorgans „BdV-Nachrichten“ und Medien der Öffentlichkeitsarbeit, etwa des Jahresprogramms, Flyer, Einladungen oder Rollups.

• Sie bearbeiten Foto- und Videoaufnahmen und sind zuständig für deren Veröffentlichung und Archivierung.



Was Sie mitbringen

• Eigenverantwortlichkeit und organisatorische Fähigkeiten

• hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und ein souveränes und freundliches Auftreten

• wünschenswert wäre eine Berufserfahrung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit vorzugsweise für Kultureinrichtungen

• gute EDV-Kenntnisse und Kenntnisse und Bearbeitung der gängigen Bild-, Audio- und Videoformate und von Vorteil Kenntnisse einfacher Graphiksoftware

• sowie kreative Ideen zur Gewinnung neuer Interessenten und Mitglieder



Was wir Ihnen bieten

• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Teilzeit und einem Beschäftigungsumfang von 50 % (19,5 Wochenstunden)

• eine Vergütung in Anlehnung an den öffentlichen Dienst (E 9a TV-L)

• eine fordernde, kreative und abwechslungsreiche Aufgabe

• flexible Arbeitszeiten

• eine freundliche, offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre

• eine sehr gute Anbindung an den ÖPNV



Willkommen im Bund der Vertriebenen! Bewerben Sie sich bis spätestens 01.12.2022 für die ausgeschriebene Position per E-Mail: zentrale[ät]bdv-bw.de oder in Papierform an: BdV - Bund der Vertriebenen, Schlossstr. 92, 70176 Stuttgart. (Bitte reichen Sie bei Bewerbungen in Papierform ausschließlich Kopien ein, da eine Rücksendung nicht erfolgt und die Unterlagen vernichtet werden.)

