Evangelischer Wandkalender 2023 auch auf Hochglanzpapier zu beziehen

Der Evangelische Wandkalender 2023 wurde in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 20 vom 12. Dezember 2022 – wie in den letzten Jahren – auf Zeitungspapier veröffentlicht. Als kleines Geschenk können alle Leser der Siebenbürgischen Zeitung Online den Kalender als pdf-Datei in hoher Auflösung herunterladen und ausdrucken (den Link finden Sie am Ende dieses Artikels). Wie die Heimatkirche auf Anfrage der Redaktion mitteilte, kann der Kalender auch auf Hochglanzpapier bei Transilvanus.de bestellt werden.

Der Kalender im Format 43 x 60 cm wurde von der Heimatkirche auf Hochglanzpapier gedruckt. Bezogen werden kann der Kalender auf Hochglanzpapier (wie die letzten beiden Jahre) per Rechnung über den Online-Shop www.transilvanus.de in der Kategorie „Typisches aus Transilvanien“ . Der Namenskalender ist zum Selbstkostenpreis zu beziehen: 1,20 Euro, zuzüglich Versand, doppelt gefaltet im DIN A4 Brief.Das Jahr 2023 steht für die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien (EKR) im Zeichen der Kirchenmusik. Wie Bischof Reinhart Guib schreibt, wurde unser gemeinschaftliches wie gottesdienstliches Leben, und hier besonders die kirchenmusikalische Arbeit, in den Jahren 2020 und 2021 sehr von der Pandemie beeinträchtigt. Neue Wege mussten gegangen werden. Unsere Kantoren und Kantorinnen in den Gemeinden mitsamt unserem Musikwart haben sich mit Herz und Seele dafür eingesetzt, dass die Orgeln nicht stumm blieben und die Chöre und Instrumentalisten trotz widriger Umstände die Gemeindegottesdienste und Gemeindeveranstaltungen mitgestalten konnten. „Mit dem Jahr der Kirchenmusik wollen wir zum einen den großen Reichtum der Kirchenmusik in unserer Kirche ins Bewusstsein heben, zum anderen die langjährige segensreiche Arbeit unserer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker im Dienste von Gemeinde und Kirche würdigen und - vor allem anderen - einladen, mit Herzen, Mund und Händen in das Gotteslob einzustimmen.“Der Wandkalender wurde auch diesmal in grenzüberschreitender Zusammenarbeit von der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR), dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, dem Sozialwerk sowie der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD herausgegeben.