Das Alphabet zum Heimattag 2023

Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen von A wie Anreise bis Z wie Zeltplatz zum 73. Heimattag der Siebenbürger Sachsen, der vom 26. bis 29. Mai in Dinkelsbühl stattfindet. Die Pfingstfeiertage verbringen die Siebenbürger Sachsen alljährlich in ihrer mittelfränkischen Partnerstadt Dinkelsbühl. Ob Sportveranstaltung oder Gottesdienst, Party oder Kultur, am Heimattag ist für jeden etwas dabei.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Eine öffentliche Busverbindung besteht ab Ansbach, Crailsheim und Nördlingen durch Deutsche Touring (Europabus „Romantische Straße“, Frankfurt – Füssen/München), Fahrplanauskunft Mit der Bahn kommen Sie von den ICE-Bahnhöfen Frankfurt und Würzburg bzw. München und Augsburg zum Europabus „Romantische Straße“. Die nächsten Bahnhöfe sind Crailsheim (22 km) und Ansbach (42 km). Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn. Mit dem Auto: Auf der Autobahn erreichen Sie Dinkelsbühl über die A7 Würzburg-Ulm, Ausfahrt Dinkelsbühl/Fichtenau. Über die Bundesstraße B25 – die „Romantische Straße“ – (Würzburg-Dinkelsbühl-Füssen) geht es direkt in die Stadt. Über die A6 Nürnberg-Heilbronn, Ausfahrt Feuchtwangen. Hinweis: Die Innenstadt ist am Pfingstsonntag für den Verkehr komplett gesperrt.Siehe auch Parken.Siehe WebApp.Bücher über Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen werden präsentiert und verkauft im Katholischen Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, und im Evangelischen Gemeindehaus, Nördlinger Straße 2Heimattagsbesucher mit Wohnmobil, die es gerne etwas ruhiger haben, können den Campingplatz „Romantische Straße“ (Kobeltsmühle 6; 475 Stellplätze) benutzen.Siehe auch Übernachtung.Für das gesamte Pfingstwochenende gilt das Festabzeichen für EUR 15,- als Eintritt. Verbandsmitglieder erhalten einen Gutschein im Wert von EUR 3,-. Durch den Erwerb des Abzeichens haben Sie freien Eintritt zu allen Veranstaltungen des Heimattages. Zusätzlicher Eintritt von EUR 10,- (Freitag) bzw. je EUR 6,- (Samstag, Sonntag) ist für die Tanzveranstaltung im Festzelt zu zahlen.Siehe auch: Festabzeichen und Jugendschutz Siehe auch: Festabzeichen – warum ist dieses erforderlich?Am Heimattag können Sie Leckereien und siebenbürgische Spezialitäten auf dem Siebenbürger Markt im Spitalhof (Dr.-Martin-Luther-Straße 6) und im Siebenbürgischen Dorf vor dem Festzelt („Schießwasen“, Von-Raumer-Straße) genießen – oder es sich in einem der lokalen Restaurants und Cafés vor schöner Stadtkulisse gut gehen lassen.Das Festabzeichen kann in der Festkanzlei (Rathaus, Segringer Straße 30, Freitag 15.00 bis 18.00 Uhr, Samstag bis Sonntag jeweils 8.00 bis 18.00 Uhr, Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr) oder am Infostand (vor dem katholischen Münster St. Georg, Samstag 9.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag von 9.00 bis 19.00 Uhr) gekauft werden, außerdem in der Schranne, im Festzelt, am Zeltplatz und am Sonntag an den Stadttoren.Das aktuelle Programm des Heimattags wird Ihnen beim Erwerb des Festabzeichens gratis ausgehändigt. Die Festabzeichen bestehen aus 100 % Recycling-Plastik und wurden mit Ökostrom in Deutschland hergestellt. Das Programmheft wurde durch Emissionsausgleich klimaneutral gedruckt.Siehe auch Veranstaltungen und Veranstaltungsorte und Eintritt.Durch den Erwerb des Abzeichens …- haben Sie freien Eintritt zu allen Veranstaltungen (mit Ausnahme des Festzeltes)- tragen Sie zur Sicherung der Finanzierung und somit zum Weiterbestehen des Heimattages bei- leisten Sie einen Beitrag zum Erhalt unserer Kultur und Tradition- bekennen Sie sich zu unserer Gemeinschaft- erhalten Sie ein Programmheft zum Heimattag Die Festkanzlei befindet sich im Rathaus, Segringer Straße 30, und ist Freitag von 15.00 bis 19´8.00 Uhr, Samstag bis Sonntag jeweils 8.00 bis 18.00 Uhr und am Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.Am Infostand können Sie sich über den Heimattag und den Verband informieren und sich mit Programmheft , Infomaterial, Andenken, Publikationen und vielem mehr eindecken. Sie finden den Infostand vor dem katholischen Münster St. Georg, Öffnungszeiten sind Samstag von 9.00 bis 18.00 Uhr und Sonntag von 9.00 bis 19.00 Uhr.Im Festzelt („Schießwasen“, Von-Raumer-Straße) geht es am Freitag ab 20.00 Uhr mit der Willkommensparty mit der Combo Band und einem Gastauftritt von Daniela Alfinito los. Am Samstag geht es ab 19.00 Uhr mit TraunSound weiter. Und schließlich spielt am Sonntag die Highlife Band ab 18.00 Uhr, Agatha Singer absolviert einen Gastauftritt. Infos zu den Bands enthält das Programmheft . Am Sonntag ist das Festzelt ab 12.00 Uhr geöffnet.Siehe auch Tanzveranstaltungen.Gedenkbücher liegen in der Dreikönigskapelle neben dem Segringer Tor auf am Pfingstsonntag von 10.00-13.00 und 15.00-18.00 Uhr.Pfingstgottesdienst am Sonntag ab 9.00 Uhr in der St.-Pauls-Kirche, Nördlinger Straße.Feierstunde an der Gedenkstätte am Pfingstsonntag ab 22.00 Uhr (bei Regen in der St.-Pauls-Kirche um 21.30 Uhr).Der offizielle Hashtag vom Heimattag 2023 lautet #dkb23. Wenn Sie Instagram-, Twitter- oder Facebook-Nutzer sind, geben Sie bei Ihren Postings während des Heimattages 2023 bitte den Hashtag #dkb23 mit an.Die Trefflokale der HOGs finden Sie im Programmheft zum Heimattag auf der zweiten Seite. Das Programmheft wird in Dinkelsbühl kostenlos zum Festabzeichen abgegeben. Fragen Sie nur danach!Das gemeinsame Holzfleischessen zum Abschluss des Heimattages findet am Pfingstmontag IM SPITALHOF statt.Informationen und Beratung erhält man in der Festkanzlei im Rathaus, Segringer Straße 30 – geöffnet Freitag von 15.00 bis 18.00 Uhr, Samstag bis Sonntag jeweils 8.00 bis 18.00 Uhr und am Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr. Am Infostand kann man sich über den Heimattag und den Verband informieren und sich mit Programmheft, Infomaterial, Andenken, Publikationen und vielem mehr eindecken. Sie finden den Infostand vor dem katholischen Münster St. Georg, Öffnungszeiten sind Samstag von 9.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag von 9.00 bis 19.00 Uhr. Ganz wichtig: Sowohl in der Festkanzlei als auch am Infostand können Sie Mitglied des Verbandes (und der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend – SJD) werden. Es gibt ein Willkommensgeschenk.Kontakt- und Informationsstände des Siebenbürgen-Forums, der Stiftung Kirchenburgen, des HOG-Verbands, der M&V Schmidt Stiftung und des Vereins Kulturerbe Kirchenburgen befinden sich im Foyer der Schranne.Siehe auch Programm.Alle Jugendlichen unter 18 müssen für den Zutritt auf den Zeltplatz ein ausgefülltes Formular mit der Aufsichtspflicht-Übertragung vorlegen; siehe auch Artikel in der SbZ Online vom 20. Oktober 2013 Samstag, 27. Mai, 10.00-13.00 Uhr: Modellraketen bauen und starten (Jugendherberge, Koppengasse 10)13.00-19.00 Uhr: Hüpfburg vor dem kath. Münster14.00 Uhr: „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ (Schrannen-Festsaal)Sonntag, 28. Mai, 13.00 Uhr: Clownskonzert „Das Pling im Brumm“ (Konzertsaal, Spitalhof)15.00-19.00 Uhr: Hüpfburg, Basteln und Spiele beim Festzelt auf dem SchießwasenSiehe auch Jugendschutz und Nachwuchs.Für das gesamte Pfingstwochenende des Heimattages gilt das Festabzeichen für EUR 15,- als Eintritt. Durch den Erwerb des Abzeichens haben Sie freien Eintritt zu allen Veranstaltungen.Zusätzlicher Eintritt von EUR 10,- (Freitag) und EUR 6,- je Abend (Samstag, Sonntag) ist für die Tanzveranstaltung im Festzelt zu bezahlen.Siehe auch: Festabzeichen – warum ist dieses erforderlich?Bei vielen Veranstaltungen kann man mitmachen.Siehe auch Nachwuchs, Sportturniere, Tanzauftritte, Trachtenumzug.Am Heimattag kann man einfach und unbürokratisch Mitglied des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. werden. Der Verband ist Ausrichter des alljährlich stattfindenden Heimattages in Dinkelsbühl. Ohne diesen Verband gäbe es das Pfingsttreffen nicht. Und ohne Mitglieder gäbe es den Verband nicht. Formulare mit der Beitrittserklärung (auch für die Jugendorganisation SJD) können Sie in der Festkanzlei (Rathaus) und am Infostand ausfüllen.Es gibt ein Willkommensgeschenk für Neumitglieder. Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie auch hier Unterstützen Sie uns! Gestalten Sie mit! Wir benötigen eine starke Gemeinschaft, jetzt und in Zukunft.Im Festzelt („Schießwasen“, Von-Raumer-Straße) geht es am Freitag ab 20.00 Uhr mit der Willkommensparty mit der Combo Band und einem Gastauftritt von Daniela Alfinito los. Am Samstag geht es ab 19.00 Uhr mit TraunSound weiter. Und schließlich spielt am Sonntag die Highlife Band ab 18.00 Uhr, Agatha Singer absolviert einen Gastauftritt. Infos zu den Bands enthält das Programmheft Siehe auch Tanzveranstaltungen und Festzelt.Ein buntes Programm von und für Kinder und Jugendliche können Sie am Samstag, dem 27. Mai, ab 14.00 Uhr bei der Veranstaltung „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ erleben – Musik, Tanz, Gedichte und vieles mehr werden Sie begeistern. Siehe auch Jugendschutz und Nachwuchs.Siehe Anreise.Parken kann man rund um die Altstadt auf den ausgeschilderten Parkplätzen. Parkmöglichkeiten gibt es auch am Zeltplatz. Das Parken ist auf den ausgewiesenen Parkplätzen am Pfingstwochenende kostenlos. Am Bahndamm an der Luitpoldstraße steht der Zeltplatz für Jugendliche mit eigenem Zelt zur Verfügung.Siehe auch Zeltplatz, Camping und Anreise.Das aktuelle Programm des Heimattags kann man in Form eines Programmhefts in Dinkelsbühl erhalten. Es wird kostenlos zum Festabzeichen abgegeben. Fragen Sie nur danach!Siehe auch Informationsstände/Festbüro/Festkanzlei.Das aktuelle Programm des Heimattags gibt es auch online auf unserer Homepage zum Herunterladen.Lecker siebenbürgisch essen kann man auf dem Siebenbürger Markt im Spitalhof (Dr.-Martin-Luther-Straße 6). Auch im „Siebenbürgischen Dorf“ vor dem Festzelt auf dem „Schießwasen“ (Von-Raumer-Straße) finden Sie Deftiges und Süßes.Für Sportskanonen ist einiges geboten:Volleyballturnier: Am Samstag ab 9.00 Uhr in der Dreifachturnhalle des TSV Dinkelsbühl.Fußballturnier: Die „Siebenbürgische Fußballmeisterschaft“ wird am Samstag ab 8.00 Uhr auf dem TSV-Sportplatz ausgetragen. Auch kleine Mannschaften können mitmachen!Tennisturnier: Am Samstag ab 8.00 Uhr auf den TSV-Tennisplätzen, Alte Promenade. Egal, wie alt oder gut Sie sind – machen Sie mit! Falls sich mehrere Kinder anmelden, wird parallel ein gesondertes Turnier stattfinden. Überall kann man zuschauen und nette Leute kennenlernen. Für Essen und Trinken ist auch gesorgt.Weitere Informationen und Anmeldungen: siehe Mitmachen.Führungen durch die historische Altstadt finden am Samstag und Sonntag, 11.00 und 14.30 Uhr, statt – Treffpunkt vor der Tourist-Information, Altrathausplatz 14; Kosten: 5 Euro pro Person, Kinder unter zehn Jahren kostenfrei. Den historischen Nachtwächterrundgang (kostenfrei) kann man am Freitag, Samstag, Sonntag um 21.00 Uhr erleben, Treffpunkt vor dem Münster St. Georg.Jugend-, Kinder- und Erwachsenentanzgruppen wirken am Heimattag mit – am Pfingstsonntag ab 14.00 Uhr findet das Gemeinsame Tanzen vor der Schranne statt. Ab 14.30 Uhr folgen die Auftritte der einzelnen Tanzgruppen vor der Schranne und am Schweinemarkt. Die Reihenfolge der auftretenden Tanzgruppen wird beim Heimattag durch Aushang am Infostand, im Rathaus und am Zeltplatz bekanntgegeben.Weitere Informationen und Anmeldung: Siehe Mitmachen.Abends tanzen können Sie im Festzelt (Bands und Infos unter „Musikbands im Festzelt“) oder in der Schranne (Samstag ab 19.00 Uhr: Siebenbürger Musikanten Pfungstadt, Sonntag ab 19.00 Uhr: Amazing Music (weitere Infos zu den Musikgruppen im Programmheft auf Seite 20-22.Siehe auch Festzelt und Musikbands im Festzelt.Die Standorte der öffentlichen Toiletten:• Schranne, Keller, Weinmarkt 7• Rathaus, Zugang über Schweinemarkt• Evangelisches Gemeindehaus St. Paul, Nördlinger Straße 2, 1. Stock• Siebenbürger Markt, Dr.-Martin-Luther-Straße 6: WC-Container, WC am südlichen Ausgang des Spitalhofs, WC im Vorraum von Konzertsaal und Kunstgewölbe• Touristik Service / Haus der Geschichte, Altrathausplatz 14Zum Trachtenumzug können sich Gruppen anmelden – beispielsweise Trachtenkapellen, Tanzgruppen, Chöre oder andere Kulturgruppen. Die Gruppen werden im Programmheft genannt. Der Trachtenumzug findet am Pfingstsonntag statt und beginnt um 10.30 Uhr. Kleidungsstücke, Taschen, Schirme etc. können auch in der Festkanzlei im Rathaus (Segringer Straße 30) abgegeben werden.Weitere Informationen und Anmeldung: Siehe Mitmachen.Trachtenteile und Trachtenschmuck kann man im Evangelischen Gemeindehaus St. Paul, Nördlinger Straße 2, erwerben.Siehe HOG-Trefflokale.Unterkünfte vermittelt der Touristik Service der Stadt Dinkelsbühl (Altrathausplatz 14, Telefon: (0 98 51) 90 24 40, Fax: (0 98 51) 90 24 19, E-Mail: touristik.service[ät]dinkelsbuehl.de).Übernachten können Sie natürlich auch auf dem Zeltplatz: Am Bahndamm an der Luitpoldstraße steht der Zeltplatz für Jugendliche mit eigenem Zelt zur Verfügung. Die Übernachtungsgebühr beträgt EUR 40,- plus Festabzeichen zu EUR 15,- je Person für die gesamte Zeit des Heimattages. Für Mitglieder des Verbandes bzw. der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) kostet das Übernachten nur EUR 25,- plus Festabzeichen zu EUR 15,- je Person für die gesamte Zeit des Heimattages. Verbands-/SJD-Mitglieder erhalten einen Gutschein im Wert von EUR 3,-. Müllkaution: 10 EUR pro Person sind zu entrichten, die bei Abgabe des Müllsacks erstattet werden.Siehe auch Zeltplatz, Campingplatz und Jugendschutz.Wo es was zu sehen und zu erleben gibt, finden Sie auf dem Stadtplan in der Mitte des Programmhefts Auf unserer WebApp findet man alle Veranstaltungsorte und Schauplätze des Heimattags mit Trachtenumzugsroute, Sportturnieren, Märkten, Tanzveranstaltungen, Konzerten, Ausstellungen, Tanzauftritten, Gottesdienst, Kundgebung, Vorträgen, Preisverleihungen, Diskussionsrunden, Umkleidemöglichkeiten, öffentlichen Toiletten u.v.m.Die WebApp für das Smartphone mit allen Veranstaltungsorten des Heimattages – gleich hier ausprobieren! Die WebApp hilft Dir, interessante Attraktionen zu finden und zeigt Dir die Locations, Konzerte und Partys auf dem Stadtplan an. Kostenlos und ohne Installation – einfach die Seite siebenbuerger.de/heimattag mit Deinem Smartphone-Browser öffnen.Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland wirbt verstärkt um neue Mitglieder. Wenn Sie während des Heimattages Mitglied des Verbandes werden, erhalten Sie ein Willkommensgeschenk.Facebook-Event-Seite Heimattag 2023Am Bahndamm an der Luitpoldstraße steht der Zeltplatz für Jugendliche mit eigenem Zelt zur Verfügung. Er wird betreut von der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD). Die Übernachtungsgebühr beträgt EUR 40,- plus Festabzeichen zu EUR 15,- je Person für die gesamte Zeit des Heimattages. Für Mitglieder des Verbandes bzw. der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) kostet das Übernachten nur EUR 25,- plus Festabzeichen zu EUR 15,- je Person für die gesamte Zeit des Heimattages. Verbands-/SJD-Mitglieder erhalten einen Gutschein im Wert von EUR 3,-.Siehe auch Übernachtung, Campingplatz und Jugendschutz.