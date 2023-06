Die Gewinner der Tombola am Heimattag 2023

Die Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland bringt viele Vorteile. Beim Heimattag erhalten Mitglieder bei Vorzeigen ihres Mitgliedsausweises z.B. schon seit Jahren einen Gutschein, den sie an den Essensständen einlösen können.

Im letzten Jahr kam mit einer Tombola noch die Möglichkeit hinzu, den Gutschein als Los einzusetzen. Die drei Gewinner der diesjährigen Tombola wurden nun in der Geschäftsstelle des Verbandes gezogen. Gewonnen haben die LosnummernundHerzlichen Glückwunsch! Sie erhalten eine kostenlose Jahresmitgliedschaft, d.h. Sie bezahlen 2024 nichts für Ihre Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland.Wenn Sie eins der Gewinnerlose in Händen halten, schicken Sie uns den Original-Abschnitt bitte zu und nennen Sie dabei auch Ihre Anschrift sowie eine Telefonnummer, unter der wir Sie tagsüber erreichen können. Schreiben Sie bitte an: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Karlstraße 100, 80335 München.