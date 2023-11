Eröffnung der Ballsaison 2024: Einladung zum Großen Siebenbürgerball in München

Endlich ist es wieder so weit, die traditionelle Ballsaison steht vor der Tür! Wir möchten Sie recht herzlich einladen, diese mit uns auf dem Großen Siebenbürgerball am 27. Januar 2024 im Hofbräukeller München zu eröffnen!

Mit unseren Schirmherren der Michael & Veronica Schmidt Stiftung, den zwei Show-Acts und der Band Melody & Freunde bieten wir Ihnen wieder ein attraktives Programm für einen glanzvollen Abend in stimmungsvollem Ambiente. Der Einlass startet um 18.00 Uhr, Ballbeginn ist um 19.00 Uhr.Die Karten für unseren Ball kosten 40 Euro, Verbandsmitglieder zahlen 33 Euro, SJD-Mitglieder 16 Euro und Jugendliche unter 27 Jahren 23 Euro.Kartenbestellung sehr gerne bei: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Karlstraße 100, 80335 München, Telefon: (089) 236609-10, Fax: (089) 236609-15, E-Mail: landesverband.bayern [ät] siebenbuerger.deWir freuen uns, Sie zahlreich im Festsaal des Hofbräukellers, Innere Wiener Straße 19, München in festlicher Kleidung begrüßen zu dürfen.Herzlichst,Ihre Gastgeber

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.

der Landesverband Bayern

und die Kreisgruppe München