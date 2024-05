11. Mai 2024

Baumstriezel in München: Haus des Deutschen Ostens lädt für den 16. Mai ein

Am Donnerstag, dem 16. Mai, um 18.00 Uhr lädt Sie das Haus des Deutschen Ostens (HDO), Am Lilienberg 5, in München zu einer besonderen Veranstaltung ein: „Heimatgebäck – Traditionsgebäck.

In Siebenbürgen gab es unter anderem zwei Arten von Traditionsgebäck, welches niemals auf einer Hochzeit, Kindstaufe, Konfirmation, einem runden Geburtstag oder beim Tränenbrot nach einer Beerdigung fehlen durfte. In Hermannstadt und Umgebung, sprich im „Alten Land“, war es die berühmte „Hanklich“ – ein Hefegebäck, welches auf dem Blech oder direkt auf dem Steinofen gebacken wird. In Kronstadt und Umgebung – dem „Burzenland“ – gab es den „Baumstriezel“ – ein Hefe-Butter-Gebäck.



Bei der Veranstaltung wird die Wirtin der HDO-Gaststätte, Annerose Kloos, den Gästen „Baumstriezel“ vorstellen. Sie dürfen das Gebäck gerne probieren, und wer möchte, kann bei dessen Zubereitung zuschauen. Der Eintritt kostet 10 Euro (inkl. Kaffee und Gebäck). Die Siebenbürger Sächsin betreibt die HDO-Gaststätte nur noch bis Ende Juni 2024.

