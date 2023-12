15. Dezember 2023

Stimmen Sie für Ortrun Rhein als "Mensch des Jahres" in Rumänien ab!

Hermannstadt (ADZ) – Ortrun Rhein, die Leiterin des Dr.-Carl-Wolff-Alten- und Pflegeheimes sowie des Erwachsenen- und Kinderhospizes in Hermannstadt/Sibiu könnte „Mensch des Jahres 2023“ in Rumänien werden. Dafür muss das kurze Video, in dem sie über ihre Arbeit spricht und diese vorgestellt wird, die meisten Stimmen des Publikums sowie einer fünfköpfigen Jury erhalten. Beitragen dazu kann jeder von uns bis zum 20. Dezember durch zwei Clicks auf der Plattform woobox.com/z36vk7: Unter dem Video von Ortrun Rhein „Votez“ (ich stimme ab) und dann auf der Seite runterscrollen und „Gata“ (fertig) anklicken.

Ortrun Rhein mit Darius, von Familie und Ärzten wegen schwerem Herzfehler aufgegeben er führt nun ein normales Leben. Foto: Hannelore Baier (ADZ) Ortrun Rhein wird als „Mensch, der Linderung bringt“ und „Schutzengel für drei Generationen“ vorgestellt. Bei den Konkurrentinnen und Konkurrenten um den vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen (TVR1) ausgeschriebenen Titel handelt es sich um lauter „Helden unter uns“, die sich für andere Menschen, für Tiere oder eine gute Sache engagiert haben und einsetzen. Es sind Menschen aus allen Landesteilen, die keine Schlagzeilen machen, die nur ihr nächstes Umfeld kennt und schätzt, die Gutes tun, nicht um ihretwillen, für Geld oder Ansehen, sondern um zu helfen und zu retten und das besonders dort, wo der Staat und seine Institutionen versagen.



Die 13 möglichen „Menschen des Jahres“ wurden anhand von Videos am Abend des Nationalfeiertages auf TVR1 vorgestellt, die Gala der Preisverleihung soll am Silvesterabend stattfinden. Jede der Personen leistet in ihrem Bereich Außergewöhnliches, es tut gut, sie zu hören und kennenzulernen.



