Umfrage zum Stargast beim Heimattag in Dinkelsbühl

Soll beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen zu Pfingsten 2024 in Dinkelsbühl, neben den siebenbürgischen Bands, am Freitagabend auch ein Stargast im Festzelt auftreten? Diese Frage stellten die Veranstalter vom Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland auf Instagram und auf Siebenbuerger.de . Das Ergebnis: Es kommt drauf an, wen man fragt.