Studienreise nach Siebenbürgen: Anmeldung bis 31. Januar

In der Karwoche veranstaltet Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen, zusammen mit der Katholischen Akademie am Dom in Wien eine gehaltvolle Siebenbürgenreise. Die unter das Motto „Siebenbürgen. Kulturelle Dialoge zwischen gestern und heute“ gestellte Studienreise findet von Samstag, den 12. April, bis Freitag, den 18. April 2025 unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Heinke Fabritius statt.

: Freitag, 28. Februar, 16.00- 20.30 Uhr, und Samstag, 1. März, 9.00 - 16.00 Uhr.Samstag, 12. April, 6.00 Uhr: Wien Schwedenplatz; Kloster Kerz (ehemalige Zisterzienserabtei); Brașov /Kronstadt, Übernachtung im Drei-Sterne-Hotel Corona Brasovului;Sonntag, 13. April: Sonntagsgottesdienst in der Schwarzen Kirche, anschließend Kirchenführung, Stadtbesichtigung und Besuche des Geschichtsmuseums und Kunstmuseums, Übernachtung im Hotel Corona Brasovului;Montag, 14. April: Fahrt zu den Kirchenburgen Prejmer/Tartlau und Viscri/Deutsch-Weißkirch, beide UNESCO-Weltkulturerbe; Odorhellen/Odorheiu Secuiesc, Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel Double Tree by Hilton Cavaler in Sighișoara/Schäßburg;Dienstag, 15. April: Altstadt, Bergkirche und Bergschule, Übernachtung im Hotel Double Tree by Hilton Cavaler in Schäßburg;Mittwoch, 16. April: Fahrt über Dumbrăveni/Elisabethstadt nach Biertan/Birthälm, Mediaș/Mediasch mit Synagoge und Margaretenkirche, Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel Continental Forum in Sibiu/Hermannstadt;Donnerstag, 17. April: Dreifaltigkeitskathedrale, Stadtpfarrkirche und Franziskanerkirche in Hermannstadt, Landeskirchliches Museum, Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien, Übernachtung im Hotel Continental Forum in Hermannstadt;Freitag, 18. April: Brukenthal-Museum, Rückfahrt nach Wien.: 1385,- Euro, 385,- Euro Einzelzimmerzuschlag (begrenzt verfügbar); inkludierte Leistungen: Einführungsseminar, Unterlagen, Busfahrt, 6 Nächte mit Halbpension in 3- und 4-Sterne-Hotels, alle Eintritte laut Programm.. Alle weiteren Informationen finden Sie hier: https://www.theologischekurse.at/veranstaltungen/25723/siebenbuergen