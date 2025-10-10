Kommentare zum Artikel
Traditionspflege mit einem Chat-Bot Theateraufführungen in Stuttgart: die Siebenbürger Sachsen und die KI
„Guten Abend – Bună seara – und willkommen zu ,Futur4‘!”, so eröffnete Ursula Gärtner den Theaterabend von Rimini Protokoll, der Anfang Mai bei den Maifestspielen in Wiesbaden seine Premiere feierte und im Oktober im Theater Rampe in Stuttgart zu Gast sein wird. Ursula Gärtner ist keine Schauspielerin, sie wurde als Expertin eingeladen, um ihre persönliche Geschichte von der Ausreise aus Siebenbürgen nach Westdeutschland zu erzählen. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
-
1 • Liewo schrieb am 12.10.2025, 15:58 Uhr:Zum Reflektieren anregende Aufführung. Neben der Auseinandersetzung mit KI und dem die Zukunft Beeinflussenden erleben wir auch einen spannenden Rückblick in die eigene Geschichte und unsere damaligen Zukunftsvorstellungen.
