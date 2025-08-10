



10. August 2025

Siebenbürger Sachsen beim Gäubodenvolksfest 2025 in Straubing

Mit Tracht, Tradition und beeindruckender Präsenz beim Festumzug und auf der Ostbayernschau vertreten.





Die Siebenbürger Sachsen im Festumzug des Gäubodenvolksfestes 2025 in Straubing. Foto: Karin Zink. Unter der Gesamtleitung von Helmuth Zink beteiligen sich die folgenden Gruppen am Umzug:

Kreisgruppe Geretsried (Leitung: Ursula Meyndt)

Kreisgruppe Waldkraiburg (Leitung: Walter Connert)

Kreisgruppe Neuburg an der Donau (Leitung: Isabella Höchsmann)

Die Siebenbürger Sachsen aus dem Gäuboden und Umgebung Mit ihren farbenfrohen Trachten, traditionellen Klängen und gelebter Brauchtumspflege sind die Siebenbürger Sachsen stets ein Höhepunkt im Zug des zweitgrößten Volksfestes Bayerns und ziehen viele begeisterte Blicke auf sich.



Präsenz auf der Ostbayernschau Parallel zum Fest findet vom 09. bis 17. August 2025 die Ostbayernschau statt, eine der größten Verbrauchermessen Süddeutschlands. Auch hier sind die Siebenbürger Sachsen stark vertreten: In der Fraunhofer-Halle, im ersten Stock, betreiben sie während der gesamten Messelaufzeit einen Informationsstand.



Dieser Stand bietet Einblicke in die Kultur und Geschichte der Siebenbürger Sachsen, ihre Traditionen, das Vereinsleben und informiert außerdem über das Projekt Radio Siebenbürgen. Besucher haben die Möglichkeit, mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und sich mit Informationsmaterial einzudecken.



Ein besonderes Highlight: Am Samstag, den 09.08., und Sonntag, den 10.08.2025 wird Heidi Mößner, die stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., persönlich am Stand anwesend sein.



Helmuth Zink, der sich bereits seit 2012 für die Präsenz der Siebenbürger Sachsen auf dem Gäubodenvolksfest engagiert, sorgt mit seiner Trachtengruppe und dem Standteam erneut für eine gelungene Präsentation der siebenbürgisch-sächsischen Kultur in Straubing.



Wir laden alle Besucherinnen und Besucher herzlich ein, den Stand der Siebenbürger Sachsen auf der Ostbayernschau zu besuchen und einen authentischen Einblick in diese lebendige Kulturtradition zu erhalten. Sie finden uns vom 09. bis 17. August 2025 in der Fraunhofer-Halle, 1. Stock. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



