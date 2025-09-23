



23. September 2025

Banater Journalist interviewt Peter Maffay, Sepp Maier und wird selbst befragt

Der Banater Journalist Helmut Hei­mann, seit zweieinhalb Jahren Mitarbeiter unserer Zeitung, hat in mehr als vier Jahrzehnten hunderte Interviews geführt, unlängst mit dem aus Kronstadt stammenden Musiker Peter Maffay und Deutschlands Jahrhundert-Torwart Sepp Maier.

Peter Maffay begeisterte Tausende Zuschauer beim Sachsentreffen am 4. August 2024 in Hermannstadt. Foto: Ludger Konopka Das Interview mit Maffay wird am 7. Oktober in Folge 16 der Siebenbürgischen Zeitung erscheinen. Es fand anlässlich von 55 Jahren seit Beginn seiner musikalischen Karriere statt, in der er einen Weltrekord aufgestellt hat, der weder Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones noch Madonna oder Michael Jackson gelungen ist.



Anlass für das Gespräch mit Welt- und Europameister Sepp Maier waren 60 Jahre seit dem Bundesligaaufstieg des FC Bayern München. Er erzählt auch von seinem Rekord für die Ewigkeit, den Fußballspielen gegen Rumänien und dem „Elfmetertöter von Sevilla“ Helmut Duckadam. Das Interview wurde auf der Blogseite des Journalisten



Sepp Maier hat in seiner 20-jährigen Karriere viele Bälle gehalten. Die Autogrammkarte stammt aus dem Jahr 1968. Dann vor genau 41 Jahren wurde Heimann als Redakteur bei der Neuen Banater Zeitung (NBZ) in Temeswar eingestellt. Über seinen beruflichen Werdegang bei Neuer Weg, NBZ, BILD, als freier Journalist, Buchautor und Blogger wurde er von Christine Neu fürs Zeitzeugenprojekt des Kreisverbandes Reutlingen der Landsmannschaft der Banater Schwaben befragt, gefilmt von Brunhilde Forro. Das Video-Interview kann auf YouTube unter http://youtu.be/jIQFKxWYvOs angeschaut und bei Bedarf transkribiert werden.

