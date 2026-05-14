



14. Mai 2026

Heimattag in Dinkelsbühl: Konsularische Beratung zur rumänischen Staatsangehörigkeit

Beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen wird auch in diesem Jahr ein Informationspunkt Rumänien angeboten, bei dem aktuelle Rechts- und konsularische Fragen zum Tragen kommen. An drei Terminen können Sie Ihre persönlichen Belange um die rumänische Staatsangehörigkeit im Einzelgespräch mit dem rumänischen Konsul Iulian Diculescu oder einem Mitarbeiter seines Teams klären.





Für konsularische Beratung stehen Ihnen der rumänische Konsul Iulian Diculescu und sein Team am Samstag, dem 23. Mai, von 9.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr sowie am Sonntag, dem 24. Mai, von 14.30 bis 16.30 Uhr im Rathaus, Segringer Straße 30, 2. Stock, Sitzungssaal, zur Verfügung.



Das ist eine sehr gute Gelegenheit für alle, die Fragen und Klärungsbedarf zur rumänischen Staatsangehörigkeit haben. Die konsularische ­Beratung ist individuell und kostenfrei.



In einer Vorabinformation finden Sie praktische Hinweisen in deutscher Sprache zur konsularischen Beratung in Dinkelsbühl auf der Webseite des Generalkonsulats in München unter Weiterhin besteht die Möglichkeit, eine offizielle Klärung der Staatsangehörigkeit (cerere de clarificare a cetăţeniei) zu beantragen. Hierfür benötigen Sie einen gültigen deutschen Ausweis sowie ein rumänisches Dokument wie Urkunde, alten Reisepass oder Militärdienstbuch. Für den Klärungsantrag ist eine Gebühr von 35 Euro in bar zu entrichten.Für konsularische Beratung stehen Ihnen der rumänische Konsul Iulian Diculescu und sein Team am Samstag, dem, von 9.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr sowie am Sonntag, dem, von 14.30 bis 16.30 Uhr im Rathaus, Segringer Straße 30, 2. Stock, Sitzungssaal, zur Verfügung.Das ist eine sehr gute Gelegenheit für alle, die Fragen und Klärungsbedarf zur rumänischen Staatsangehörigkeit haben. Die konsularische ­Beratung ist individuell und kostenfrei.In einer Vorabinformation finden Sie praktische Hinweisen in deutscher Sprache zur konsularischen Beratung in Dinkelsbühl auf der Webseite des Generalkonsulats in München unter https://munchen.mae.ro/de/node/1794 . Für die Kommunikation mit dem Konsulat im Vorfeld des Heimattages steht Ihnen die E-Mail-Adresse munchen.itinerant[ät]mae.ro zur Verfügung. Weitere Informationen auf der Homepage https://www.econsulat.ro/

Schlagwörter: Konsulat, Heimattag 2026, Staatsangehörigkeit, Beratung

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