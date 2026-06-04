



4. Juni 2026

Medienecho zum Heimattag

Der 76. Heimattag der Siebenbürger Sachsen vom 22. bis 25. Mai 2026 hat durch seine Bedeutung das Interesse verschiedener Medien gefunden. Es war auch ein Heimattag der Rekorde: des längsten Baumstriezels der Welt und des längsten Trachtenumzugs in der Geschichte des Heimattages, der zugleich der größte Festumzug unter allen Vertriebenen- und Aussiedlerverbänden ist.

Schlagwörter: Heimattag 2026, Medien

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