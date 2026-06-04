4. Juni 2026
Medienecho zum Heimattag
Der 76. Heimattag der Siebenbürger Sachsen vom 22. bis 25. Mai 2026 hat durch seine Bedeutung das Interesse verschiedener Medien gefunden. Es war auch ein Heimattag der Rekorde: des längsten Baumstriezels der Welt und des längsten Trachtenumzugs in der Geschichte des Heimattages, der zugleich der größte Festumzug unter allen Vertriebenen- und Aussiedlerverbänden ist.
Übersicht des Medienechos zum Heimattag (auch eigene Medien)Playlist mit allen Livestreams vom 76. Heimattag der Siebenbürger Sachsen, Siebenbuerger.de-Kanal auf YouTube.
Foto-Impressionen des Heimattages 2026 auf Siebenbuerger.de
Übersicht aller Artikel der Siebenbürgischen Zeitung Online über den Heimattag
Bayern 2 vom 29. Mai
Jugend gegen Chef – Siebenbürgisch-sächsische Kultur als Game-Show
Erich Wartusch vom Bayerischen Rundfunk war vor Ort in Dinkelsbühl, um über die Kulturvermittlung der Siebenbürger Sachsen an den Nachwuchs anhand des Quizspiels „Schlag den Lehni“ zu berichten.
Der Audiobeitrag ist nur noch einen Tag verfügbar.
BR24 vom 24. Mai
Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl
Die Siebenbürger Sachsen, die deutschsprachige Minderheit aus Siebenbürgen im heutigen Rumänien, feiern am Pfingstwochenende ihren jährlichen Heimattag. Wie immer in Dinkelsbühl in Mittelfranken. Legendär ist der berühmte Trachtenumzug.
Der Videobeitrag ist verfügbar bis zum 23. Juni 2026.
BR24 Radio vom 23. Mai
Weltrekordversuch im Baumstriezel-Backen
Am Pfingstwochenende steht in Dinkelsbühl traditionell alles im Zeichen der Siebenbürger Sachsen. Schon zum 76. Mal fand hier der Heimattag statt – diesmal mit einem absoluten Höhepunkt: dem Weltrekordversuch im Baumstriezel-Backen.
Rekord-Baumstriezel, Hermannstädter Zeitung vom 4. Juni 2026
"Reisenotizen spezial - Heimattag der Siebenbürger Sachsen" von Richard Guth, Sonntagsblatt – Ungarn (Facebook)
Beauftragter Fabritius beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl, Pressemitteilung auf der Webseite des Bundesaussiedlerbeauftragten
Bayerns Aussiedlerbeauftragte Dr. Petra Loibl beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen, Facebook-Post geteilt von Siebenbuerger.de
Teilnahme der Botschafterin von Rumänien am Jahrestreffen der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl, Pressemitteilung auf der Webseite der Rumänischen Botschaft in Berlin
Botschafterin von Rumänien beim Jahrestreffen der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl, Pressetext in rumänischer Sprache
Schlagwörter: Heimattag 2026, Medien
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