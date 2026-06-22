



22. Juni 2026

Künstlerinnengespräch in Dinkelsbühl: Sieglinde Bottesch über den „Hexenzyklus“

Im Haus der Geschichte in Dinkelsbühl herrschte am 22. Mai großer Andrang, als Dr. Heinke Fabritius, die Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim, mit Sieglinde Bottesch (vorne rechts) ein Künstlerinnengespräch über deren „Hexenzyklus“ führte.

Sieglinde Bottesch (rechts) und Heinke Fabritius im Gespräch. Foto: Dagmar Seck Dabei erläuterten sie nicht nur die Entstehungsgeschichte und die Herstellungsweise der 15 Monotypien, sondern gingen auch auf einzelne Bilder genauer ein und setzten diese mit Passagen aus Ricarda Terschacks Romanprojekt „Kleine Hexe kleine Hexe“ in Beziehung. Es war dieser kurze, aber zutiefst erschütternde Text, der Botteschs künstlerische Auseinandersetzung mit den Hexenverfolgungen in Siebenbürgen ausgelöst hat.



Bei einem Glas Wein konnten sich die Besucher im Nachgang über dieses entsetzliche und unter den Sachsen zugleich so unbekannte Thema austauschen. Dem Haus der Geschichte sei für die Kooperation und die Gastfreundschaft ganz herzlich gedankt. Dabei erläuterten sie nicht nur die Entstehungsgeschichte und die Herstellungsweise der 15 Monotypien, sondern gingen auch auf einzelne Bilder genauer ein und setzten diese mit Passagen aus Ricarda Terschacks Romanprojekt „Kleine Hexe kleine Hexe“ in Beziehung. Es war dieser kurze, aber zutiefst erschütternde Text, der Botteschs künstlerische Auseinandersetzung mit den Hexenverfolgungen in Siebenbürgen ausgelöst hat.Bei einem Glas Wein konnten sich die Besucher im Nachgang über dieses entsetzliche und unter den Sachsen zugleich so unbekannte Thema austauschen. Dem Haus der Geschichte sei für die Kooperation und die Gastfreundschaft ganz herzlich gedankt. Dagmar Seck

Schlagwörter: Heimattag 2026, Dinkelsbühl, Sieglinde Bottesch, Kunst, Hexenverfolgung

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