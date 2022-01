Ich kann mir gut vorstellen, dass vor allem ältere Menschen sich diesen Kalender gerne an die Wand hängen.

Ein auf Zeitungs- beziehungsweise Altpapier gedruckter Kalender ist alles andere als ein Hingucker.

Daher ist es begrüßenswert, dass der Kalender in hoher Auflösung zum Herunterladen bereitgestellt wird, sodass man ihn sich selber ausdrucken kann. Nun ist es ja bekanntermaßen so, dass ältere Leute mit Computer und Internet nicht sonderlich vertraut sind.

Für solche Fälle kann der Kalender erfreulicherweise als Druckerzeugnis auf Hochglanzpapier bestellt werden. So weit - so gut.

Es ist jedoch ein Unding sondergleichen, dass man ein solches Druckerzeugnis zweimal faltet und in einen DIN-A4-Umschlag steckt! Ein solcher Hochglanz-Ausdruck hat faltenfrei zu sein, deshalb sollte er zusammengerollt und entsprechend als Rolle verschickt werden.

Es ist davon auszugehen, dass ein solcher Versand als Rolle die Verpackungs- und Versandkosten erhöht.

Hätte ich Interesse an dem Hochglanz-Ausdruck, wäre ich auf jeden Fall gerne bereit, diese Mehrkosten zu tragen, um ein faltenfreies Erzeugnis zu erhalten, welches würdig ist, einen Platz an der Wand zu bekommen.

Wenn man diese Versandmöglichkeit nicht anbietet und stattdessen meint, den Kalender falten und in einen Umschlag stecken zu müssen, kann man sich im Grunde genommen den Ausdruck auf Hochglanzpapier gleich ganz sparen!