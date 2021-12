Evangelischer Kalender 2022 in hoher Druckqualität zum Herunterladen

Der Evangelische Wandkalender 2022 wurde in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 20 vom 20. Dezember 2021 – wie in den letzten Jahren – auf Zeitungspapier veröffentlicht. Als kleines Neujahrsgeschenk können alle Leser der Siebenbürgischen Zeitung Online den Kalender als pdf-Datei in hoher Auflösung herunterladen und ausdrucken (den Link finden Sie am Ende dieses Artikels).

Kalender auf Hochglanzpapier bestellen

Das Jahr 2022 steht für die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien (EKR) unter dem Zeichen der Wertschätzung des Religionsunterrichtes in den Schulen. Dazu schreibt Bischof Reinhart Guib: „Gerade auch durch die pandemische Entwicklung wird immer mehr sichtbar, dass Rumänien ein Bildungsproblem hat. Über die kirchlichen Veranstaltungen, Angebote und Stellungnahmen hat die EKR immer wieder für Werte wie Toleranz, Ökumene, Bewahrung der Schöpfung, Erhalt des Kulturerbes, Gemeinschaft und Verantwortung plädiert. Der Religionsunterricht ist das Feld, auf dem wir als EKR am weitest gehenden in die Gesellschaft und besonders in die nächste Generation hineinwirken können.“ Durch Ausrufung eines „Jahres der Religionsunterrichtes“ will die EKR nun diesen Arbeitszweig fördern. Der gewohnte Wandkalender nimmt – neben den täglichen Namenstagen – dieses Thema auch auf. Zudem begleitet ein richtungsweisendes und bedenkenswertes Bibelwort aus Johannes 6, 37 das kommende Jahr: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“Der Kalender wird auch in diesem Jahr in grenzüberschreitender Zusammenarbeit von der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR), dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, dem Sozialwerk sowie der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD herausgegeben. Auf Zeitungspapier ist der Kalender in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 20 vom 20. Dezember 2021, erschienen.Zudem wurde der Kalender der Heimatkirche im Format 43 x 60 cm auch auf Hochglanzpapier gedruckt. So kann er wie eh und je die Wohnungen bereichern. Bezogen werden kann der Kalender auf Hochglanzpapier (wie auch 2021) per Rechnung über den Online-Shop www.transilvanus.de in der Kategorie „Typisches aus Transilvanien“ oder auch – aus Kulanz – telefonisch unter (0173) 6 97 75 09 (ebenfalls bei Transilvanus). Der Namenskalender ist zum Selbstkostenpreis zu beziehen: 1,20 Euro, zuzüglich Versand, doppelt gefaltet im DIN A4 Brief.Die Heimatkirche wünscht Ihnen ein gutes neues Jahr 2022!

Dr. Stefan Cosoroabă