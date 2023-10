1 • gogesch schrieb am 09.10.2023, 10:11 Uhr:

Das wir kein Ziel haben, müsste jetzt von allen ehrenamtlichen Funktionären "angegriffen" werden, wird aber nicht, d.h. es stimmt so, wie es in diesem Beitrag steht.



Was ich nicht glaube, ist, dass ein ausgefeiltes Marketingkonzept einen echten Siebenbürger Sachsen, der seit Jahrzehnten die Zeitung liest, ohne Mitglied im Verband zu sein, auf seine alten Tage noch überzeugt, eine Mitgliedschaft zu unterschreiben. Würde mich aber sehr freuen, wenn meine Meinung falsch wäre.

Einen weiteren Punkt, der ein Nachdenken bedarf, sehe ich in der Existenz von 2 Verbänden. Wieso an den gleichen Organisationsstrukturen seit mehreren Jahrzehnten festgehalten wird (was sich kein erfolgreiches Unternehmen leisten kann!) bleibt mir ein Rätsel.