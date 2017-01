Das Brauchtum lebt: Urzellauf in Großschenk

Alle Urzeln und Urzelfans aus Deutschland sind herzlich willkommen! Läw Schoinker! Möglicherweise gibt es unseren Urzelbrauch in Großschenk sogar seit dem Spätmittelalter(1250-1500). Fakt ist, dass dieser Brauch nach 1941 untersagt wurde, 1969 mit Erfolg wiederbelebt und seit unserer Auswanderung nun auch in Augsburg jährlich mit immer mehr Begeisterung weitergeführt wird.

Großschenker Urzelmaske und Anzug, gefertigt von Siegmar Wolf.

Ich begrüße die tolle Idee unseres Landsmannes Michael Gottschling jun. und von Martin Mertensacker (Wahl-/Neu-Großschenker), diesen Winter den Faschingsbrauch in unserer Heimatgemeinde Großschenk zu organisieren. Sie möchten das sächsische Brauchtum unserer Gemeinde wieder aufleben lassen.Als erstes veranstalten sie am 28. Januar nach überlieferter Art den Fasching, traditionell mit Urzellaufen, Narrengericht und anschließendem Faschingsball mit der Band „Hermannstadt 07“ unter der Leitung von Sorin Terbea (siehe auf YouTube unter https://www.youtube.com/watch?v=vMxwOchrlCs ).Es ist wichtig, die Tradition möglichst unverändert fortzuführen. Da allerdings wenige deutsche Bürger in Großschenk sind, wird unser Brauch nun zweisprachig fortgeführt werden, gleichzeitig als Grundstein für Gemeinschaft und gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz sowie als Wertschätzung unserer Vergangenheit.Seit dem letzen Urzellauf mit Narrengericht in Großschenk 1994 kamen die Agnethler Urzeln als eingetragener Verein ein paar Mal „zu Besuch“ nach Großschenk. So sollen auch 2017 – nach ihrem Auftritt in Hermannstadt – das Schenker Urzeltreiben verstärken. Am Sonntag laufen die Urzeln dann in Agnetheln.Alle Urzeln und Urzelfans aus Deutschland sind herzlich willkommen. Es mangelt aber noch an Kostümen. Bitte meldet euch, falls ihr einen Urzelanzug ausleihen oder verschenken möchtet. Anmeldungen und mehr Informationen bei Michael Gottschling, E-Mail: miki84 [ät] gmx.net, Telefon: (00 49) 152-57 92 28 41, oder Martin Mertensacker, E-Mail: cincu [ät] web.de, Telefon: (0040) 7 61- 32 54 22 in Großschenk. Sie können gerne auch für Übernachtungsmöglichkeiten behilflich sein. Viel Gläck uch oalent Geadât em Noân Giur 2017!

Hermann Wolff