Freudiges Wiedersehen der Großscheuerner

Am 6. Januar 2015 unternahm der Großscheuerner Nachbarschaftsverein Frankfurt einen Tagesausflug nach Karlsruhe. Am frühen Morgen trat ein Bus mit 35 Mitgliedern die Reise an.

Dort hielt der ehemalige Pfarrer Hermann Kraus aus Großscheuern die Andacht beim traditionellen Gottesdienst zu Heilige-Drei-Könige in der evangelischen Stadtkirche Karlsruhe (siehe Bericht in der Dort hielt der ehemalige Pfarrer Hermann Kraus aus Großscheuern die Andacht beim traditionellen Gottesdienst zu Heilige-Drei-Könige in der evangelischen Stadtkirche Karlsruhe (siehe Bericht in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 1. Februar 2017 ). Nach dem Gottesdienst wurden alle zu einem kleinen Imbiss und gemütlichem Beisammensitzen ins Gemeindehaus eingeladen. Sowohl Pfarrer Hermann Kraus als auch seine ehemaligen Gemeindemitglieder freuten sich über das Wiedersehen. Wir hoffen auf einen weiteres Wiedersehen bei bester Gesundheit 2018! Vielen Dank auch an die Kreisgruppe Karlsruhe für den schönen Tag. Sabrina Gierlich Mitglieder des Großscheuerner Nachbarschaftsvereins Frankfurt zusammen mit Pfarrer Hermann Kraus (3. von rechts, sitzend) in Karlsruhe. Foto: Sabrina Gierlich

